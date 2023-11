Canelo Alvarez ultrapassa Benavidez e aproveita GP de Abu Dhabi

Aenquanto ele aguarda a revelação do nome de seu próximo oponente, Saul ‘Canelo’ Álvarez optei por desfrutar de alguns dias de relaxamento em Abu Dhabi, onde o Grande Prêmio de Fórmula 1 está sendo realizada. A estrela mundial do boxe não só cativou os fãs com suas atuações impressionantes no ringue, mas também mostrou seu lado mais descontraído ao compartilhar momentos na cidade dos Emirados Árabes Unidos.

Acompanhado de sua esposa Fernanda Gomes, Canelo Alvarez se deleitou com a atmosfera de Abu Dhabi. Os dois compartilharam histórias em sua conta do Instagram durante a qualificação que aconteceu no sábado e definiram o grid de largada para domingo.

Nos dias anteriores o indiscutível campeão de boxe mostrou outras imagens em trajes tradicionais dos Emirados Árabes Unidos e outras jogando golfe, aproveitando o tempo livre antes de voltar à academia para a luta de maio, onde deverá enfrentar David Benavidez.

Canelo ÁlvarezA presença de Abu Dhabi durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 faz com que o lutador relaxe e aproveite o tempo com sua esposa, enquanto os fãs aguardam ansiosamente seu próximo adversário no ringue, mas ele não está pensando nisso e só quer apoiar seu companheiro Red Bull compatriota Sérgio Perez.

Canelo Alvarez treina cabeça e malha pescoço na academiaRoberto Ortega

Max Verstappen conquistou a pole para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a 12ª do ano e a 32ª da carreira, com Checo Pérez começando em nono.