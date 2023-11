Canelo Alvarez x David Benavidez: É a próxima grande noite do boxe, quando poderá ser?

David Benavidez poderia finalmente ter a tão esperada luta com um dos melhores boxeadores do mundo hoje contra Saulo “Canelo” Álvarez e que se tudo correr conforme o planejado, terá que acontecer em 2024.

Benavidez é campeão interino e desafiante obrigatório do WBC para Canelo, que é campeão indiscutível, detendo todos os quatro cinturões dessa divisão. Apenas algumas semanas atrás, a convenção WBC foi realizada e Benavidez foi confirmado como desafiante.

Mas primeiro ele enfrenta uma grande tarefa em 25 de novembro, quando colocará em jogo seu campeonato interino dos super-médios do Conselho Mundial de Boxe (WBC) contra Demetrius Andrade no Michelob Ultra em Las Vegas para ser ratificado como obrigatório.

“Campeão interino David Benavidezcandidato obrigatório, fará a defesa do campeonato interino contra Demétrio Andrade em 25 de novembro”, disse um comunicado no site do WBC. “Após o resultado desta luta, confirmaremos que Benavidez é o candidato obrigatório se ele sair vitorioso.”

Quando seria a luta Canelo x Benavidez?

Depois de sua última luta, a vitória de 30 de setembro Jermell Charlo, Canelo Alvarez disse que não sabia quem seria seu próximo adversário na segunda das três lutas pelas quais assinou contrato com o PBC.

“Não sei,” Canelo disse após a vitória por decisão unânime. “Vamos conversar com Al Haymon e ver o que vem a seguir. No dia 5 de maio, não sei quem é, não dou a mínima.”

Canelo não tem falta de adversários e também não descartou ninguém. Foi dito que o próximo da lista poderia ser Terence Crawford, Jermall Charlo ou David Benavidez.

O indiscutível campeão dos super-médios se acostumou a lutar duas vezes por ano em grandes datas do calendário do boxe e os finais de semana de 5 de maio e 16 de setembro de 2024 não serão exceção.

Canelo Alvarez treina cabeça e malha pescoço na academiaRoberto Ortega

Eles são descritos como as datas escolhidas por Canelo para suas próximas lutas mas antes de ser escolhido como um dos possíveis adversários para qualquer uma dessas datas Bandeira Vermelha Benavidez tem que dar um bom desempenho contra Demétrio Andrade e se confirmar como desafiante obrigatório.

Em última análise, porém, no final a última palavra e quem decidirá será Canelo devido ao seu status de indiscutível e poder financeiro dando-lhe a escolha do grupo.