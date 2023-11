Cardi B defende Will Smith em meio a boatos sobre sexo gay, critica a blogueira Tasha K

cartão b está chegando Will Smith em meio a um boato de que ele fez sexo com Duane Martin – algo que ele nega, aliás – e ela também está arrastando o blogueiro que divulgou essa roupa.

O rapper apareceu no IG Live na quarta à noite para falar sobre a história. Ela realmente não avalia a veracidade da afirmação – ou o que ela pensa da alegação em si – mas simplesmente diz que Will não tem problemas… e que ele não merece esse tratamento.

Cardi traz à tona seu horóscopo (Libra) e diz que acredita que os librianos estão constantemente sendo testados por outros – falando como se fossem um – até que eles eventualmente rompem… aparentemente fazendo referência ao infame tapa do Oscar de WS.

Basicamente, ela vê como injusto quando as pessoas são levadas ao seu limite e quando agem – o público as olha de lado. Ela também acha que as pessoas malucas podem entrar em uma grande plataforma e simplesmente dizer qualquer coisa sobre qualquer pessoa… e isso ganha muita força, mesmo que seja besteira.