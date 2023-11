Carro explode na fronteira entre EUA e Canadá, perto das Cataratas do Niágara, Rainbow Bridge fechada

Um carro explodiu inexplicavelmente na fronteira entre os EUA e o Canadá, perto das Cataratas do Niágara – e agora todos os pontos de entrada estão fechados enquanto as autoridades policiais invadem o local para investigar.

A explosão aconteceu na quarta-feira, quando um veículo atravessava a América vindo do Norte, e aconteceu em um importante posto de controle que liga os dois países – a Ponte do Arco-Íris… onde pegou fogo.

É claro que também houve uma onda de choque… e as pessoas filmaram o resultado em total descrença. Autoridades locais e federais – incluindo o FBI, estão atualmente no local. Não está claro quem poderia estar no carro e que tipo de ferimentos ocorreram, mas os danos ao veículo envolvido são significativos.

Governador de Nova York Kathy Hochul emitiu um comunicado logo após, dizendo … “Sob minha orientação, a Polícia do Estado de Nova York está trabalhando ativamente com a Força-Tarefa Conjunta de Terrorismo do FBI para monitorar todos os pontos de entrada em Nova York. Estou viajando para Buffalo para me encontrar com autoridades policiais e equipes de emergência e atualizarão os nova-iorquinos quando mais informações estiverem disponíveis.”