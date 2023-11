Carro RECUPERADO de roubo: vale a pena COMPRAR? Saiba a verdade AGORA

Está cogitando aquisição de um carro recuperado de roubo? Quando se trata de investir em um automóvel que passou por essa situação, diversas considerações se fazem necessárias. Com o intuito de orientá-lo, mostraremos abaixo as informações mais relevantes que se deve ter em mente antes de efetuar a compra desse tipo de veículo.

Primordialmente, é necessário ponderar se haverá modificação nos documentos, se o valor do carro sofre depreciação, e se é viável assegurar um carro recuperado de roubo. Somente mediante a análise criteriosa desses fatores será possível determinar se é vantajoso adquirir um veículo que passou por roubo ou furto.

Quais os pormenores de se comprar um carro recuperado de roubo?

Um carro recuperado de roubo refere-se a um veículo que foi objeto de roubo, mas que foi recuperado pelas autoridades policiais ou outros órgãos competentes. Após a seguradora localizar o veículo e indenizar o proprietário, o mesmo é levado a leilão.

Dessa forma, o carro recuperado fica disponível para compra nesse evento. Tais veículos são frequentemente comercializados como “carros recuperados de roubo” a preços significativamente inferiores aos praticados no mercado convencional.

Contudo, é crucial observar que eles podem não ter passado por reparos completos e até mesmo terem sido envolvidos em atividades ilícitas. Assim, é imperativo realizar uma pesquisa minuciosa antes de decidir-se pela aquisição de um carro recuperado de roubo.

Veículo recuperado de furto perde valor?

O valor de um carro subtraído, quando recuperado, geralmente é substancialmente inferior ao de um veículo equivalente não envolvido em roubo. Isso se deve ao fato de que tais veículos passam por leilões promovidos pela seguradora, nos quais são comercializados a preços abaixo da referência da tabela FIPE, oscilando entre 60% e 80% do valor de mercado.

A precificação pode variar consideravelmente, dependendo do estado do veículo e das circunstâncias relacionadas ao roubo. Antes de adquirir um carro recuperado de roubo, é crucial realizar uma pesquisa meticulosa para assegurar uma transação vantajosa.



Embora possa representar um desafio vender um carro recuperado de roubo, com atenção adequada, é possível encontrar um comprador para o seu veículo. É importante ter em mente que, em alguns casos, o preço de venda de um carro recuperado de roubo pode não alcançar patamares tão elevados quanto o de veículos não envolvidos nesse tipo de esquema. Isso, no entanto, não impede a possibilidade de encontrar um interessado na compra do seu carro.

O primeiro passo é gerar um relatório de histórico veicular abrangente, revelando todas as informações relacionadas ao veículo, incluindo detalhes sobre sua recuperação após roubo. Essa abordagem demonstrará ao comprador a sua transparência quanto ao histórico do carro e contribuirá para minimizar o impacto do roubo na percepção do comprador.

Outra recomendação é realizar uma manutenção completa no veículo antes de anunciá-lo para venda. Esse cuidado proporcionará a você e ao comprador a certeza de que o veículo está em ótimas condições mecânicas e de segurança. Ao seguir essas sugestões, é possível que você consiga vender seu carro por um preço justo.

Carro recuperado de roubo consta no documento?

Sim, devido ao processo de leilão, fica registrado no histórico que o carro foi recuperado. Essa inclusão no documento é uma medida para assegurar que esses veículos não sejam utilizados para atividades ilícitas. Ao adquirir um veículo, é fundamental verificar se o registro de recuperação de veículos roubados ou furtados consta no documento.

Essa verificação pode ser realizada por meio do site do Detran do seu estado. Além disso, é crucial lembrar que a aquisição ilegal de veículos roubados ou furtados é uma infração grave, sujeita a penalidades civis e criminais. Portanto, é essencial confirmar se o veículo que você está prestes a adquirir está devidamente registrado como recuperado.

Carro recuperado de roubo faz seguro?

De fato, é possível obter seguro para um veículo recuperado de roubo, mas nem todas as seguradoras aceitam essa modalidade. É importante observar que algumas companhias de seguros podem aplicar taxas adicionais para veículos recuperados de roubo, devido ao considerável aumento do risco associado a esses casos.

No contexto de indenizações por perda total, roubo e furto, as seguradoras geralmente não pagam 100% da tabela FIPE. Em vez disso, elas costumam oferecer uma indenização em torno de 80% do valor do veículo, como forma de compensar a diferença causada pelo desconto aplicado no leilão.

Essa prática reflete o reconhecimento do valor reduzido associado aos veículos recuperados de roubo. Portanto, ao considerar o seguro para um veículo nessas condições, é crucial verificar as políticas específicas da seguradora em relação a veículos recuperados.

Comprar veículo recuperado de roubo vale a pena?

Ao considerar a aquisição de um veículo recuperado de roubo, é crucial avaliar diversos fatores para tomar uma decisão informada. Primeiramente, é essencial compreender por que o carro foi roubado. Se se tratar de um veículo de luxo, existe a possibilidade de que tenha sido alvo de roubo para desmonte e venda das peças. Nesse caso, é imperativo verificar se todas as partes do veículo ainda estão disponíveis.

Além disso, é necessário verificar a condição do veículo para determinar se sofreu danos durante o roubo ou se houve tentativas de reparo por parte do ladrão. A análise da condição mecânica e estrutural do veículo é crucial para evitar surpresas desagradáveis.

A história de manutenção do veículo também é um ponto a ser considerado. Certifique-se de que o automóvel recebeu todos os serviços necessários e de que não há problemas mecânicos graves. Além disso, é relevante investigar se o carro já foi alvo de roubo anteriormente.

Por fim, é fundamental estar ciente dos riscos associados à compra de um carro recuperado de roubo. Embora seja possível obter um bom negócio, é preciso estar preparado para a possibilidade de o veículo não funcionar conforme o esperado ou apresentar problemas de segurança não identificados. Realizar uma avaliação abrangente e estar consciente dos desafios potenciais são passos essenciais para uma decisão de compra bem-informada.