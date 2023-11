Carros alegóricos e balões do desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s prontos para o evento principal

Faltam apenas algumas horas para o Desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s… e temos algumas fotos dos bastidores de vários carros alegóricos e balões inflando nossas expectativas para o evento principal.

O herói de Dragon Ball “Goku” claramente parece ser um empecilho quando sai às ruas da Big Apple na quinta-feira, e a dupla dinâmica “Dino” sem dúvida trabalhará para abrir caminho no coração de todos.

Há também um pouco de Hollywood entrando no desfile, com o celular “Good Burger” servindo como o aperitivo perfeito para homenagear a sequência do filme que chega ao streaming da Paramount.