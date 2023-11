Carros usados seguem ganhando espaço no Brasil; Veja quais são os mais vendidos

Segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), em outubro, o setor de carros usados e seminovos registrou 776.265 unidades vendidas, o que representa um aumento de 9,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Sendo assim, a venda desses veículos segue em alta, também demonstrando ser 4,3% maior em relação com setembro deste ano, quando 744.542 unidades foram vendidas.

Além disso, os números totais de 2023 também demonstram um resultado positivo no setor. Entre janeiro e outubro deste ano, 7.429.958 carros usados foram vendidos, número 10% maior do que no ano passado. Em 2022, no mesmo período foram vendidos 6.755.856 veículos usados.

Enilson Sales, presidente da Fenauto afirmou: “Além de ser um período mais favorável ao comércio em geral, e com os preços dos carros zero km ainda muito distantes da maioria dos consumidores, o seminovo e usado passou a ser uma boa opção para quem precisa e sonha com um carro próprio”.

Ranking de carros usados

O Volkswagen Gol liderou o ranking de carros usados mais vendidos no mês de outubro deste ano, registrando mais de 62 mil unidades vendidas no período. Em seguida, o Fiat Uno ficou com a segunda colocação, com 34.701 veículos vendidos, e o Fiat Palio em terceiro lugar, com 33.742 vendas.

Confira a seguir a lista com os 10 carros usados mais vendidos no Brasil em outubro de 2023:

1º Volkswagen Gol- 62.438 unidades;

2º Fiat Uno- 34.701 unidades;

3º Fiat Palio- 33.742 unidades;

4º Chevrolet Onix- 28.381 unidades;

5º Hyundai HB20- 25.979 unidades;

6º Ford Ka- 23.564 unidades;

7º Ford Fiesta- 22.433 unidades;

8º Toyota Corolla- 22.210 unidades;

9º Chevrolet Celta- 20.983 unidades;

10º Volkswagen Fox- 19.922 unidades;

É importante destacar que os carros usados comerciais leves, que incluem picapes e utilitários, também demonstraram um aumento nas vendas no período de outubro deste ano. Sendo assim, a categoria registrou um aumento de 10,7% no período, passando de 120.703 unidades vendidas em outubro do ano passado para 133.643 comercializações neste ano.



O carro mais vendido da categoria no período foi o Fiat Strada, com 26.890 unidades, também sendo o carro mais vendido no ano no Brasil. O segundo lugar ficou para a Volkswagen Saveiro, com cerca de 18 mil veículos vendidos, e a terceira posição é da Toyota Hilux, chegando a pouco mais de 13 mil vendas.

Tempo de uso

Com relação ao tempo de uso dos carros usados vendidos em outubro, os mais velhos, com 13 anos ou mais desde sua fabricação, foram os campeões, liderando o ranking com 445.546 exemplares. Já os seminovos, que possuem até três anos de idade, foram os menos vendidos em outubro, com apenas 169.055 unidades. A lista também inclui os carros chamados de Usados Jovens (4 a 8 anos) com 319.469 unidades vendidas e os Usados Maduros (9 a 12 anos), com 293.611 vendas.

Por fim, no quesito de regiões do Brasil, a Sudeste foi a que registrou maior venda de carros usados em outubro, com 624.320 unidades. Em seguida vem a região Sul (267.031), Nordeste (175.130) e Centro-Oeste (109.213).