Cartão de crédito com FATURA PARCELADA é bom ou ruim?

Quando o tema é gestão financeira pessoal, compreender as intricadas nuances dos encargos associados ao parcelamento da fatura do cartão de crédito é fundamental. Apesar de toda a praticidade proporcionada por esse instrumento ao consumidor, é imperativo utilizá-lo de maneira prudente para evitar contratempos.

Empregar o cartão de crédito após uma cuidadosa planificação, levando em conta o orçamento e o controle das despesas, representa uma alternativa sensata para evitar a sobrecarga de dívidas. Entretanto, imprevistos podem surgir, exigindo cautela para que a prática de parcelar parte da fatura não se transforme em um hábito recorrente.

Parcelar fatura do cartão de crédito é bom ou ruim?

Vamos adentrar nessa jornada visando obter uma compreensão mais aprofundada sobre o funcionamento das taxas de juros e como elas podem impactar suas decisões financeiras. Abaixo, daremos algumas dicas para que você não caia no abismo do endividamento.

O processo de financiamento do cartão de crédito envolve a decisão do titular de adiar o pagamento integral de suas compras ou saldos pendentes. Esse cenário geralmente ocorre quando o orçamento se torna apertado, e o pagamento total da fatura torna-se desafiador.

Em situações em que o pagamento integral da fatura não é viável, é comum que o valor utilizado ultrapasse o recomendado em relação à renda mensal. Ao utilizar uma quantia superior à indicada da renda mensal, pode ocorrer a falta de fundos, levando à necessidade de recorrer ao financiamento.

Ao optar por financiar uma parte ou a totalidade do saldo, o emissor do cartão de crédito aplica uma taxa de juros sobre o valor financiado, conhecida como “juros de financiamento”. Essa taxa representa o custo adicional associado ao uso do crédito do cartão.

É importante destacar que os juros do cartão de crédito figuram entre os mais elevados do mercado, reforçando a necessidade de utilizar o cartão apenas em situações emergenciais. Ele não deve se transformar em um meio para despesas cotidianas ou para financiar o consumo.

Compreender o funcionamento do financiamento do cartão de crédito é crucial para tomar decisões financeiras conscientes e evitar cair em armadilhas de dívidas de alto custo. Desta forma, abordaremos os detalhes dos juros de financiamento do cartão de crédito e o montante adicional que você incorre ao optar por financiar sua dívida no cartão.



Você também pode gostar:

O que são juros de parcelamento da fatura?

Os encargos financeiros vinculados ao financiamento do cartão de crédito compreendem as taxas de juros inerentes a essa modalidade. Estas taxas refletem o custo associado ao empréstimo quando se mantém um saldo pendente no cartão de crédito.

Para compreender o funcionamento dessas taxas, é crucial ter em mente que, geralmente, são expressas em percentuais. Mensalmente, os juros são acrescidos ao montante devido, podendo ocasionar um incremento no valor total a ser quitado. Os itens sujeitos a cobrança incluem:

Juros rotativos

Os juros rotativos surgem como uma preocupação proeminente quando ocorre o atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito. Estes juros incidem sobre o valor não quitado na data de vencimento. A taxa de juros rotativos frequentemente é elevada, podendo alcançar até 15% ao mês. Evitar essa situação é crucial para manter a saúde financeira.

Multa por atraso

A multa por atraso é outro aspecto a ser considerado. Trata-se de um valor fixo cobrado quando a fatura não é paga dentro do prazo estabelecido. A atenção ao vencimento da fatura é imperativa para evitar essa penalidade.

Conforme o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, a multa por atraso não deve ultrapassar 2% do valor total. Importante notar que essa multa não é proporcional, mantendo-se em 2%, independentemente do atraso de um ou dez dias.

IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)

O IOF é uma taxa federal que incide sobre atrasos no pagamento da fatura do cartão de crédito. Corresponde a 0,38% do valor da fatura, além de uma taxa diária de 0,0082%. Evitar essa taxa é possível ao cumprir o prazo de pagamento.

Juros por atraso de até 1%

Em casos de atraso de pagamento, o banco tem o direito de cobrar juros de mora, limitados a 1%. Estes juros podem ser cobrados mesmo que não estejam especificados no contrato de adesão, com um limite de 0,5%.

Pagamento parcial

No caso de pagamento parcial, em que não é quitado o valor total, mas um montante igual ou superior ao pagamento mínimo estipulado na fatura, entra-se na modalidade de crédito do cartão. Nesse caso, serão aplicados juros proporcionais ao tempo de financiamento, com a taxa predefinida. Esses juros incidem apenas sobre o saldo financiado.

Outros encargos

Além dos mencionados, é crucial estar ciente de outros possíveis encargos, que variam entre os emissores de cartões de crédito. Alguns destes encargos incluem:

Comissão de Cobrança: Um valor cobrado pelo banco para a recuperação da dívida;

Tarifa de Desbloqueio do Cartão: Uma taxa para desbloquear o cartão bloqueado devido ao atraso no pagamento;

Tarifa de Reativação do Cartão: Um valor para reativar o cartão que foi cancelado devido ao atraso no pagamento da fatura.

Consequências do atraso: o que pode acontecer?

Para além dos encargos já abordados, o atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito pode acarretar em outras desagradáveis consequências, incluindo:

Bloqueio do cartão de crédito – Se o pagamento for atrasado, existe a possibilidade de o cartão ser temporariamente bloqueado;

Cancelamento – Em situações mais graves, o banco pode optar pelo cancelamento do seu cartão de crédito;

Inscrição nos Órgãos de Proteção ao Crédito – O atraso pode resultar na inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa;

Dificuldades para obter crédito no futuro – Um histórico de atrasos pode prejudicar significativamente sua capacidade de obter crédito no futuro.

Prejuízos à sua reputação financeira – Atrasos frequentes podem comprometer sua reputação financeira e afetar sua pontuação de crédito.

Se, porventura, encontrar-se em uma situação de atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito, é altamente recomendável entrar em contato com o banco o mais rápido possível. Negociar a dívida é uma medida crucial para evitar consequências financeiras negativas. A responsabilidade financeira desempenha um papel fundamental na preservação da saúde financeira e na manutenção do acesso ao crédito.