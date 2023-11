Carteira de Trabalho Digital: veja como consultar o PIS pelo aplicativo

A Carteira de Trabalho Digital é um aplicativo que permite aos trabalhadores acessarem os seus dados e benefícios trabalhistas de forma online.

Um dos benefícios que podem ser consultados pelo aplicativo é o PIS (Programa de Integração Social), que é um abono salarial pago anualmente aos trabalhadores que se enquadram nos requisitos legais.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e veja como consultar o PIS pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, quais são os requisitos para receber o benefício e como sacá-lo.

O que é o PIS e quem tem direito a receber?

O PIS é um programa criado pelo Governo Federal em 1970, com o objetivo de integrar os trabalhadores ao desenvolvimento da empresa e da sociedade. O benefício funciona como uma espécie de 14º salário, que é pago aos trabalhadores que atendem aos seguintes requisitos:

Estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica, por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base;

Ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O valor do PIS varia de acordo com o tempo de serviço do trabalhador no ano-base, sendo proporcional ao número de meses trabalhados. O valor máximo é de até um salário mínimo. Para receber a parcela completa é necessário ter trabalhado os 12 meses do ano-base.

Como consultar o PIS pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital?

Para consultar o PIS pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, é preciso seguir os seguintes passos:

Primeiro, baixe o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital na loja de aplicativos do seu celular (Google Play ou App Store);

Depois, faça o login utilizando o seu CPF e senha do Gov.br . Mas caso ainda não possua, é possível fazer o cadastro no sistema;

. Mas caso ainda não possua, é possível fazer o cadastro no sistema; Em seguida, procure a opção de contratos e selecione-a;

Depois, selecione o seu contrato atual (o seu último emprego) e clique na opção “Mais”, no canto direito;

no canto direito; Na sequência, se abrirá uma tela com todas as informações do contrato. Assim, basta descer a tela até o final e visualizar o número do PIS.

Como sacar o benefício?

Para sacar o PIS, é preciso estar atento ao calendário de pagamento, que segue o mês de nascimento do trabalhador. A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses do programa. Dessa forma, os beneficiários podem fazer o saque pelos seguintes canais:

Com o Cartão Cidadão e a senha , em qualquer caixa eletrônico da Caixa, nas casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui;

, em qualquer caixa eletrônico da Caixa, nas casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui; Com o número do PIS e um documento de identificação, em qualquer agência da Caixa;

e um documento de identificação, em qualquer agência da Caixa; Pelo aplicativo Caixa Tem, para quem tem conta poupança social digital da Caixa.

O Governo Federal ainda não divulgou as datas de pagamento de 2024. Mas quem ainda não não fez o saque do benefício em 2023 tem até o dia 28 de dezembro para movimentar a quantia. Assim, caso o trabalhador não acesse o pagamento até o prazo final, o recurso voltará para as contas da União.