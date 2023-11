Carteira do BENEFICIÁRIO DO INSS: você sabia DESTES direitos?

Em maio deste ano, o governo brasileiro lançou a carteira do beneficiário do INSS. Agora, os cidadãos podem acessá-la facilmente através do aplicativo gratuito disponível para smartphones Android e iOS. Essa medida visa oferecer aos beneficiários a confirmação de dados de forma prática, além de conceder descontos em diversos estabelecimentos, como farmácias, shows, cinemas, serviços de telemedicina, seguros, viagens e muito mais.

A grande vantagem é que não é mais necessário imprimir comprovantes ou carregar um cartão físico. A carteira do beneficiário do INSS é destinada a aposentados, pensionistas e demais segurados da Previdência, possibilitando um processo fácil e rápido para obtê-la.

Quais as vantagens da carteira do beneficiário do INSS?

Através da carteira do beneficiário do INSS, é possível comprovar a condição de segurado da Previdência. Assim, elimina-se a necessidade de apresentar documentos ou se dirigir a uma das agências. Conquanto, ela contém informações essenciais do segurado, como número do benefício e dados pessoais, substituindo, assim, o antigo cartão magnético.

Outra vantagem é a oportunidade de obter descontos em diferentes serviços em todo o país, como shows, cinemas e farmácias, entre outros. A emissão da carteirinha digital está disponível para todos os segurados com benefício ativo no Instituto. Dessa forma, proporcionando praticidade e agilidade na comprovação do benefício. Aqueles que recebem o seguro-desemprego Pescador Artesanal, no entanto, não têm acesso à carteira do beneficiário do INSS.

Com a facilidade de ter o documento digital, os beneficiários podem garantir acesso a informações importantes a qualquer momento. Com isso, não precisam carregar um cartão físico, tornando sua rotina mais simples e conveniente. A carteirinha do beneficiário do INSS representa um avanço tecnológico significativo, trazendo mais comodidade aos segurados e beneficiários do Instituto.

Como obter a carteirinha?

Para obter a carteira do beneficiário do INSS, é necessário baixar o aplicativo específico para Android ou iOS. Em seguida, faça o login utilizando o gov.br e acesse a opção “Carteira do Beneficiário” na tela seguinte.

Se você possui um benefício ativo no INSS, o aplicativo solicitará uma foto sua, que poderá ser tirada diretamente do celular. Após esse procedimento, clique no quadrado que confirma o compartilhamento dos dados do benefício por meio do QR Code durante a apresentação da carteira.



Por fim, clique para fazer o download da carteirinha em PDF, tornando-a disponível no seu smartphone. Ao acessar o aplicativo e selecionar a carteira de beneficiário, é possível visualizá-la usando a identificação ou o QR Code, o qual é atualizado mensalmente. Esse recurso de segurança verifica as informações dos segurados.

A emissão da carteirinha é imediata, não sendo necessário aguardar qualquer aprovação do órgão para desfrutar dos benefícios. Em caso de dúvidas ou problemas durante o processo, é possível obter atendimento personalizado ligando para o número 135.

Benefício facilitado do INSS

No Brasil, há atualmente milhões de trabalhadores e trabalhadoras que dependem da Previdência Social para sua segurança. Essas pessoas podem ser empregadas formalmente com carteira assinada ou contribuir de outras maneiras para o INSS.

Uma boa notícia para esses cidadãos é que um benefício muito conhecido está sendo simplificado. Agora, os brasileiros terão uma maneira mais fácil de solicitar o auxílio por incapacidade temporária, anteriormente conhecido como auxílio-doença, sem a necessidade de passar por perícia nas agências. Caso precisem se afastar por até 180 dias, podem realizar o processo de forma mais prática.

O INSS confirmou recentemente que a concessão desse benefício pode ser feita por meio de uma lista de documentos, sendo o atestado médico completo o principal deles. Essa nova facilidade permite que o processo ocorra online ou até mesmo por telefone.

Conquanto, as regras estabelecem um prazo máximo de 180 dias para receber o benefício por incapacidade temporária, que pode ser distribuído de forma consecutiva ou não. Além disso, se um pedido for negado, é possível fazer um novo requerimento dentro de 15 dias.

Vale ressaltar que essa modalidade de auxílio-doença sem perícia também foi disponibilizada em períodos anteriores, como em 2020, 2021 e no segundo semestre de 2022, devido à pandemia de Covid-19. Dessa forma, a atual intenção é acelerar e, se possível, eliminar a fila de espera do INSS, que atualmente conta com mais de 1,7 milhão de brasileiros aguardando algum tipo de benefício.

Como solicitar?

Por fim, de acordo com o próprio órgão oficial, existem três maneiras distintas de solicitar o auxílio por incapacidade temporária sem a necessidade de perícia. Essas opções são: através do site oficial, do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Então, para todas as opções, é essencial enviar os documentos de forma digital, especialmente o atestado médico com informações importantes, como nome completo, tipo de doença e carimbo médico, entre outros.

É fundamental destacar que as novas regras já estão em vigor. Assim, aqueles que ainda estavam aguardando na fila por esse tipo de benefício podem tentar a solicitação sem a necessidade de perícia. No entanto, é importante ressaltar que essa facilidade não se aplica à aposentadoria por invalidez, apenas ao benefício por incapacidade temporária.