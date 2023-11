Cartões de impressão digital assinados por Tupac e Biggie à venda

Não é nada demais, mas você pode resgatar um pedaço da história do hip hop com cartões de impressões digitais assinados das prisões dos maiores ícones do rap… que agora estão à venda.

Momentsintime. com – um dos principais revendedores de autógrafos do país – listou duas peças únicas de memorabilia musical de rappers Tupac dar O grande notório … ganhando para seus novos proprietários uma grande credibilidade nas ruas em troca de colossais US$ 225.000 por item.

Confira… os documentos de impressão digital de Tupac – que o listam com seu nome verdadeiro, Viúva Vigaristas da Paróquia – decorrem de sua prisão em 1995… pela qual ele cumpriu 9 meses de sua sentença de 1,5 ano após ser considerado culpado de agredir sexualmente uma fã chamada Ayanna Jackson.

Enquanto isso, Biggie também faz história com seus documentos de impressão digital de prisão… a primeira peça que você pode pegar dele assinando pelo seu nome verdadeiro, Cristóvão Wallace.

Com a temporada de prisões de 95 em pleno andamento, Biggie também foi autuado por roubo e agressão agravada na Pensilvânia … mas as acusações de roubo foram posteriormente rejeitadas.