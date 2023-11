Casa de ‘A Christmas Story’ encontra novo proprietário na mesma empresa

O negócio é o seguinte… esta propriedade atualmente funciona como uma atração turística em Cleveland, dando às pessoas a oportunidade de visitar o local como um museu e pernoitar – o que tem acontecido há algum tempo… isto é, até que anunciaram (como empresa) no ano passado eles planejaram descarregá-lo.

O plano, na época, era vender o lote inteiro para alguém novo… e, presumivelmente, isso significava que o novo proprietário poderia continuar a administrá-lo como um museu ou simplesmente mudar-se e morar nele como um museu. casa normal. Lembre-se – houve interesse de um grupo de atores do filme OG, liderado por Yano Anaya para abocanhá-lo e manter a venda de ingressos.

TMZ. com

Depois muito drama e vai e vem… parecia que Yano e um grupo com quem ele estava trabalhando estavam na fila para marcar o lugar – mas agora, parece que tudo deu errado.

A página de negócios da ‘A Christmas Story House’ acaba de dizer que eles têm seu novo “proprietário”… e não é outro senão seu atual CEO, Josué Dickerson quem vai assumir as rédeas.

Ainda não está claro se eles realmente “venderam” alguma coisa para ele – no ano passado, fomos informados de que a empresa que vendia a casa (a mesma empresa para a qual Josh trabalha) esperava arrecadar cerca de 8 dígitos por este lugar.

Claro, isso provavelmente é uma chatice para Yano… que fez as pazes com Brian e parecia preparado para herdar a propriedade, o que ele achou adequado, considerando sua história com ela.