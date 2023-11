Casa de Britney Spears Childhood Louisiana à venda por US$ 1,2 milhão

Britney Spears ‘A casa de infância em Kentwood, Louisiana, chegou ao mercado na terça-feira por US $ 1,2 milhão … TMZ descobriu.

Quase 2 anos e meio depois que a propriedade foi vendida pelo pai distante da estrela pop, Jamie Spears por apenas US $ 289 mil … o novo proprietário espera ter “sorte” o suficiente para obter um lucro impressionante preservando alguns de seus móveis originais.

A casa com 3 quartos e 3 banheiros tem 2.299 m². pés. de espaço vital, fica em 1,87 acres de terra… e ainda possui o estúdio de dança original onde a pequena britânica de olhos arregalados começou sua jornada para o estrelato.

Ela também deixou uma mensagem no concreto que diz: “Amo Britney”.

Se isso não bastasse a nostalgia dos anos noventa para você… podemos imaginar Britney manifestando um relacionamento com o colega Mouseketeer Justin Timberlake dado o mini-santuário NSYNC AINDA em seu quarto.

Finalmente, há duas peças de arte que Britney supostamente deixou para trás, incluindo uma com o nome dela e outra que diz “Jesus me ama”.

Disseram-nos que o vendedor estava pronto para algo novo, e o momento da listagem não tem nada a ver com o novo livro de memórias de Britney, “The Woman In Me”… no qual ela narra fortemente seu tempo crescendo na propriedade rural.