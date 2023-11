Casa de longa data de Barbara Walters em Nova York encontra comprador, venda pendente

Bárbara Walters passou boa parte de sua vida em um dos apartamentos mais bonitos da cidade de Nova York – um que foi colocado à venda no início deste ano… e que pode ter um novo dono.

Você deve se lembrar… a família do falecido ícone das notícias colocou seu condomínio em Manhattan à venda em abril – isso apenas alguns meses depois que ela faleceu em dezembro de 2022 – e a casa com 5 quartos e 6 banheiros estava listada na época por US$ 19,75 milhões, o que valeu muito a pena. O lugar é legal!

Desde então, porém, parece que os corretores imobiliários que estavam trabalhando nisso acabaram baixando um pouco o preço – e a partir de agora, estava custando cerca de US$ 17,7 milhões.

Alguém fez uma oferta pela casa e confirmamos que ela está sob contrato – o que significa que a venda está pendente e deve ser concretizada… presumindo que tudo corra conforme o planejado. O que não sabemos é se o possível comprador desembolsou US$ 17,7 milhões, mais… ou menos.

Se o depósito for encerrado, descobriremos no devido tempo por meio de registros de propriedade – mas se o cliente misterioso gastou algo próximo do preço … eles fizeram um bom negócio.