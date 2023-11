Dapesar de enfrentar acusações preocupantes de namoro com uma menor de idade e o surgimento de vídeos e fotos incriminatórias, o Trovão da cidade de Oklahoma permitido Josh Giddey para jogar seu jogo contra o Filadélfia 76ers.

Giddey registrou 10 pontos, 8 assistências e 7 rebotes durante o jogo. Alguns Giddeyde Trovão companheiros de equipe teriam excluído tweets sobre ele depois que as acusações surgiram.

Reações dos fãs

Os usuários das redes sociais especularam sobre a decisão da equipe, criticando o Trovão. Enquanto isso, os relatórios sugerem que Trovão a administração pode estar esperando para reunir todos os fatos antes de agir.

Surgiu um vídeo que alguns acreditam que pode exonerar Giddeye a reação lenta da equipe sugere que eles podem possuir informações ainda não públicas.

“Kyrie perder um negócio de calçados por postar um link fora do contexto. eu moro suspendeu 25 jogos por postar uma arma ao vivo no Instagram. Mas Josh Giddey pode brincar no meio de atos sexuais com alguém menor de idade e isso não está sendo falado na espn? Lmao ok”, escreveu um usuário.

Outro acrescentou: “Nunca esquecerei que Ja Morant fez uma entrevista Gale King com Jalen rosa depois da situação da arma ao vivo no Instagram, mas Josh Giddey tenho que dizer à mídia ‘sem comentários neste momento’ e ainda jogar lmao” .