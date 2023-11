Cassie alega abuso e estupro de décadas por Sean ‘Diddy’ Combs em um processo chocante

Sdedo Cássiacujo nome completo é Cassandra Venturaentrou com uma ação contra o ex-namorado Sean “Diddy” Combs, acusando-o de um ciclo de abuso de uma década, violênciae tráfico sexual.

Na denúncia explosiva apresentada em Nova Iorque, Cássia afirma que ela sofreu um 2018 estupro depois de tentar sair Pentesjuntamente com múltiplas instâncias de violência doméstica.

“Depois de anos em silêncio e escuridão, estou finalmente pronta para contar a minha história e falar em meu nome e em benefício de outras mulheres que enfrentam violência e abuso nos seus relacionamentos”. Cássia disse em um comunicado.

A ação é movida sob Lei dos Sobreviventes Adultos de Nova Yorkpermitindo vítimas de abuso sexual arquivar processos civis além do prazo prescricional.

Combs nega acusações



O advogado de Combs, Ben Brafmanveementemente negou as acusaçõeschamando-os “ofensivo e ultrajante.”

Ele afirmou que Cassie demanda por US$ 30 milhõesacompanhado de ameaças de escrever um livro prejudicialfoi rejeitado como chantagem flagrante.

Cassie advogado, Douglas Wigdorrebateu, aplaudindo sua bravura por rejeitar Pentes oferta monetária e dar voz às mulheres que enfrentam abusos.

Os detalhes do processo Cassie reivindicações de Pentes exercendo controle sobre sua vida, incluindo violência física, abuso de drogas facilitado e encorajado por Pentese encontros forçados com profissionais do sexo.

Cássia também alega que as tentativas de saída foram frustradas por Pentes manipulação e ameaças à sua carreira.

A denúncia também menciona um 2017 incidente onde Pentes supostamente estuprada Cássia depois que ela expressou o desejo de terminar o relacionamento.

Cássia desde então, escapou totalmente de Combs, buscando medicina intensiva e atendimento psicológico para se recuperar do trauma.

Aubrey O’Day apoia Cassie em meio a um processo explosivo



Pop star Aubrey O’Day se reuniu atrás Cássia após o processo bombástico, expressando total apoio a sua amiga de longa data.

O’Day levou para ela Inshistória tagram, ditado, “Há anos que tento contar a todos vocês. Orações por esta rainha @cassie.”

O antigo Danity Kane A colega de banda já havia sugerido os desafios que enfrentou sob o comando de Combs durante seu tempo com o grupo.

Em um Dezembro de 2022 episódio do “Chame-a de papai” podcast, O’Day discutiu sua experiência tumultuada com Pentescitando jogos mentais e um ambiente tóxico.

Ela revelou que foi demitida Danity Kane por não atender às expectativas além do talento, e enfatizou a ausência do #Movimento MeToo durante aquela época.

O’Day acrescentou que Diddy era “a pessoa mais difícil para quem você pode trabalhar, e foi uma tortura. E não a parte do trabalho, mas as outras coisas – jogos mentais.”

Ela também afirmou que havia “muita traição” e “mentiras,” notando que ela estava “jovem e impressionável” no momento.