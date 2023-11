Causa da morte da estrela de ‘King of the Hill’ Johnny Hardwick indeterminada, corpo muito decomposto

Johnny HardwickO corpo de John estava em mau estado quando ele morreu – tanto que as autoridades não conseguiram descobrir como exatamente ele morreu… isso de acordo com o médico legista.

De acordo com o relatório da autópsia da estrela de ‘King of the Hill’, obtido pelo TMZ, Johnny foi encontrado morto em sua banheira em agosto – e a água estava correndo quando ele foi encontrado… mas o ralo estava aberto e ele não estava realmente submerso.

O legista diz que não houve sinais óbvios de trauma… acrescentando que um teste toxicológico mostrou um “teste presumivelmente positivo para canabinóides”, com o relatório observando que drogas foram encontradas no local – embora não esteja claro que tipo de substância, precisamente, foi descoberto.

Com tudo isso dito, a causa da morte de Johnny não pôde ser determinada – isso devido às “extensas mudanças de decomposição” pelas quais seu corpo estava passando quando foi descoberto. Outra pepita interessante – o dublador de 5’7 “pesava apenas 45 quilos no momento da descoberta.

O TMZ divulgou a história, policiais do Texas foram chamados à sua casa em agosto para um cheque da previdência, quando descobriram seu corpo – ele foi declarado morto no local, e não havia suspeita de crime no momento.

Johnny emprestou sua voz ao programa de animação em 258 episódios da longa série, no famoso papel de Dale Gribble… perdendo apenas um episódio em toda a série. Ele também foi citado como retornando para um suposto revival do show, mas não está claro se ele alguma vez gravou antes de sua morte.

Os fãs lamentaram a perda de Johnny logo depois que ele foi declarado morto – e Mike Juizco-criador da série e voz do protagonista do programa, Hank Hill, nos disse que estava “profundamente triste” com seu falecimento.

Ele tinha 64 anos.