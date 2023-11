Causa da morte do DJ Hayden: O que aconteceu com a ex-escolha do primeiro turno dos Raiders?

EUn notícias devastadoras do mundo da NFL, ex- Invasores escolha de primeira rodada DJ Hayden foi tragicamente morto em um acidente de carro no centro de Houston. O incidente ocorreu por volta das 2h na Fannin Street, perto da Gulf Freeway, quando um veículo ultrapassou o sinal vermelho, resultando em uma colisão que ceifou a vida de Hayden e outras cinco pessoas. Hayden tinha apenas 33 anos.

A carreira de Hayden na NFL começou quando ele foi selecionado pelo Raiders de Oakland como a 12ª escolha geral no Draft de 2013 da NFL. Ele passou quatro anos com os Raiders antes de jogar pelo Leões de Detroit e Jaguares de Jacksonville. Mais recentemente, foi membro do Time de futebol de Washingtonequipe de treino em 2021.

A notícia do falecimento prematuro de Hayden causou ondas de choque em toda a comunidade da NFL. Muitos fãs e outros jogadores recorreram às redes sociais para expressar suas condolências e compartilhar suas memórias de Hayden. Um fã twittou: “Notícias comoventes sobre DJ Hayden. Ele era um jogador talentoso e uma pessoa ainda melhor. Meus pensamentos e orações vão para sua família e amigos durante este momento difícil.”

Hayden não estava sozinho no momento do acidente. Ele estaria com outros três ex- Pumas de Houston, que também foram vítimas do acidente. De acordo com um relatório do Barstool Coogs, eles foram atropelados por um motorista bêbado. Acredita-se que eles estavam na cidade para o jogo do Houston contra o Ursos de Cincinnati.

A polícia de Houston está investigando

O Departamento de Polícia de Houston ainda está investigando um acidente ocorrido no cruzamento das ruas Fannin e Pierce. O local do acidente, localizado ao norte de onde Fannin passa pela Interstate 45, ainda estava bloqueado e sendo limpo na tarde de sábado. De acordo com uma porta-voz da polícia de Houston, o departamento não possui nenhum vídeo do acidente e ainda está coletando informações.

A expectativa é que o médico legista divulgue mais informações sobre o acidente em breve. Nesse ínterim, um funcionário das Obras Públicas de Houston presente no local mencionou que as equipes estavam limpando os fluidos derramados pelos veículos envolvidos no acidente.

Depois de passar por uma cirurgia há menos de uma semana, Hayden recebeu alta do hospital. No entanto, os médicos informaram-lhe que precisaria de vários meses para se recuperar e que demoraria pelo menos um ano, se é que algum dia, antes que pudesse considerar continuar a sua carreira de jogador.

A notícia do envolvimento de Hayden no recente acidente chocou muitos, especialmente considerando a sua lesão anterior quase fatal. Fãs e apoiadores esperam uma recuperação rápida e enviam seus pensamentos e orações a ele durante este momento difícil.