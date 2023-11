Causa da morte: Harald Hasselbach, ex-campeão do Broncos 2X Super Bowl, morto aos 56 anos

Fex-atacante defensivo do Denver Broncos Harald Hasselbachum contribuidor chave para a equipe vitórias consecutivas no Super Bowl no final década de 1990faleceu aos 56 anos.

O lenda do futebol sucumbiu ao câncer após uma valente e corajosa batalha de seis meses, cercado pelo conforto de sua própria casa, anunciou sua família.

Hasselbachum forte na linha defensiva, gravou seu nome na história do Broncos, aparecendo de forma impressionante 131 temporada regular e jogos pós-temporada durante seu mandato de sete temporadas de 1994 a 2000.

Ele desempenhou um papel fundamental na jornada triunfante dos Broncos para Super Bowl XXXIIIsendo titular nos três jogos e contribuindo significativamente para a vitória do time no campeonato.

Durante seu tempo em Denver, Hasselbach mostrou sua habilidade defensiva, acumulando 154 tackles, 17,5 sacose forçando quatro fumbles cruciais.

Seu impacto em campo solidificou seu legado como uma força formidável no futebol dos Broncos.

Hasselbach nasceu na Holanda

Antes de ingressar na NFL, Hasselbach aprimorou suas habilidades com o Calgary Stampeders na CFL, vencendo a Grey Cup em 1992.

Nascido no Holanda em 1967mais tarde migrou para o Grande área de Vancouver de Columbia Britânica com sua família, onde cursou o ensino médio e foi admitido no Hall da Fama do Futebol BC em 2016.

Hasselbach A jornada do futebol começou na Universidade de Washington, e sua paixão pelo esporte continuou a inspirar outras pessoas.

Suas contribuições para Escola Secundária do Delta do Sul legado atlético foi reconhecido quando ele recebeu a honra de ser admitido no Hall da Fama do Futebol BC.

Um homem de família de coração, Hasselbach deixa para trás um legado amoroso, deixado por sua esposa, Aundreaquatro crianças – Ashlee, Terrana, Aven, e Kian – e quatro netos queridos.