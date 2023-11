Cavalo escapa do compartimento de carga do avião e piloto faz pouso de emergência em Nova York

O Air Atlanta Icelandic 747 estava com destino à Bélgica em 9 de novembro, quando os pilotos foram forçados a desviar de volta para o aeroporto JFK de Nova York quando perceberam que o cavalo estava fora do curral e solto no porão de carga.

No áudio da cabine, obtido por “You Can See The ATC”, você pode ouvir o piloto dizendo ao controle de tráfego aéreo que um cavalo está fugindo. Eles disseram: “Somos um avião de carga com um animal vivo, um cavalo, a bordo. O cavalo saiu do estábulo.”