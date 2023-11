Cederj encerra período de inscrição no próximo domingo (12)

Os interessados em participar do Vestibular CEDERJ 2024/1 têm apenas essa semana para efetuar as inscrições no processo seletivo. De acordo com o cronograma, o Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro encerrará as inscrições para o Vestibular 2024/1 no próximo domingo, dia 12 de novembro.

Portanto, os estudantes devem aproveitar os últimos dias de inscrição. Poderão se inscrever estudantes que tenham o ensino médio completo ou que estejam em vias de concluir essa etapa da educação formal.

O processo seletivo visa o preenchimento de milhares de vagas ofertadas nas instituições públicas de ensino superior que fazem parte do Consórcio CEDERJ. Continue a leitura para saber como se inscrever e como será a classificação dos candidatos para o preenchimento das vagas!

Inscrições

De acordo com as orientações da Fundação Cecierj (Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), as inscrições para o Vestibular CEDERJ 2024/1 estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual.

Portanto, os interessados deverão realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, disponível no site do Vestibular. No ato da inscrição é necessário informar todos os dados pessoais, escolares e de contato.

Além disso, é também durante a inscrição que os candidatos deverão escolher uma opção de curso, considerando a instituição e campus de oferta.

Os candidatos não isentos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) até o dia 13 de novembro para efetivar o cadastro.



O Consórcio Cederj já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado final já está disponível. De acordo com o edital, tiveram direito ao benefício da isenção da taxa os estudantes que têm renda familiar mensal de até R$ 1.980.

Sistema de Cotas

A Fundação Cecierj já recebeu as inscrições para o sistema de cotas. De acordo com o edital, puderam realizar a pré-inscrição no sistema de cotas os candidatos que se encaixam em uma das três categorias abaixo:

Lei Estadual 5.346/2008 : estudantes de baixa renda negros, indígenas, da rede pública, portadores de deficiência ou filhos de policiais ou bombeiros.

: estudantes de baixa renda negros, indígenas, da rede pública, portadores de deficiência ou filhos de policiais ou bombeiros. Lei Federal de Cotas : estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública.

: estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública. Vagas para professores da rede pública.

Provas do Vestibular CEDERJ 2024/1

Para fins de classificação dos candidatos inscritos no Vestibular CEDERJ 2024/1, a Fundação Cecierj aplicará uma avaliação sobre os assuntos dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o edital, a aplicação das provas está marcada para o dia 17 de dezembro de 2024. Haverá locais de prova em todos os municípios para os quais há oferta de vagas.

Os candidatos responderão a uma avaliação composta por questões objetivas e uma prova de redação. A prova objetiva abarcará assuntos sobre Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Matemática e Química.

Oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular CEDERJ 2024/1 estão sendo ofertadas 7.518 vagas em 17 cursos de graduação à distância, na modalidade semipresencial. As oportunidades são para o primeiro período letivo de 2024, nas seguintes instituições:

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ);

Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf);

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj);

Universidade Federal Fluminense (UFF);

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); e

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

O edital indica ainda que os cursos ofertados são: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia Meteorológica, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.

Para mais informações, acesse o edital do Vestibular 2024/1.

