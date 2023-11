Cedro Mineração OFERECE EMPREGOS no Sudeste; Saiba mais!

A Cedro Mineração, empresa mineradora especializada na extração, beneficiamento e comercialização do minério de ferro, matéria-prima que sustenta a produção de diversos setores da economia nacional e mundial, está com vagas abertas.

Quer dizer, se você está procurando um novo emprego e uma maneira de se recolocar no mercado, veja quais são os postos de trabalho disponíveis e suas respectivas localidades:

Amostrador (a) – Mariana – MG – Efetivo;

Amostrador (a) – Nova Lima – MG – Efetivo;

Analista Contábil Sênior – Nova Lima – MG – Efetivo;

Analista Fiscal Pleno – Nova Lima – MG – Efetivo;

Analista Fiscal Sênior – Nova Lima – MG – Efetivo;

Assistente de Auditoria – Nova Lima – MG – Efetivo;

Auxiliar de Topografia – Mariana – MG – Efetivo;

Banco Talentos – Nova Lima e Mariana – MG – Banco de talentos;

Engenheiro (a) de Minas – Mariana – MG – Efetivo: Gerir a equipe de topografia e planejamento de lavra delegando atividades de forma clara e objetiva, avaliando o desempenho e apoiando seu desenvolvimento dos profissionais; Coordenar/executar os processos de topografia e planejamento de lavra de todas as unidades;

Ferramenteiro (a) – Nova Lima – MG – Efetivo;

Geólogo (a) – Mariana – MG – Efetivo;

Manobreiro (a) – Sarzedo – MG – Efetivo;

Mecânico (a) de Manutenção Industrial II – Nova Lima – MG – Efetivo;

Operador (a) Mantenedor – Nova Lima – MG – Efetivo.

Mais sobre a Cedro Mineração

Falando mais sobre a companhia, podemos frisar que a Cedro Mineração tem sua atuação é pautada por investimentos significativos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de produção sustentável com grande respeito ao meio ambiente para consolidar a empresa como referência do setor mineral brasileiro. Foi uma das primeiras mineradoras do estado a descaracterizar sua barragem de rejeito pela ANM.

A Cedro, fundada em 2018, é para todos os envolvidos uma empresa cidadã cujo desenvolvimento integra a preocupação com seus colaboradores, o olhar atento para a comunidade, uma atuação ambientalmente sustentável provendo o melhor produto a seus clientes.

Confira alguns benefícios

Ticket Alimentação;

Plano de Saúde Coparticipativo;

Plano Odontológico;

Gympass (Academia): Para manter sua saúde e bem-estar;

Participação de Lucro e Resultados (PLR- Variável);

Programa de apoio psicológico, financeiro e jurídico;

Parcerias com universidades para descontos em cursos de graduação e pós graduação;

Seguro de Vida em Grupo.



O que é necessário para se candidatar?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos da Cedro Mineração, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Indeed. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.

