CeeDee Lamb não tem dúvidas de que é “um dos melhores wide receivers neste jogo”: ele é o melhor?

Cgalinha o Dallas Cowboys elaborado CeeDee Cordeiro 17º lugar geral em 2020, foi considerado um “luxo“escolha. Wide receiver não era uma grande necessidade para os Cowboys, já que eles tinham acabado de assinar novamente Amari Cooper e Michael Gallup estava saindo de uma temporada de 1.000 jardas.

Apenas alguns anos depois, a equipe estaria se culpando se não tivesse puxado o gatilho. Cooper era negociadoGallup não tem sido o mesmo desde uma grave lesão no joelho e Lamb está no meio de uma temporada incrível.

CeeDee Lamb, principal WR

Após outro desempenho nuclear no domingo passado contra o Gigantes de Nova YorkCordeiro se tornou o primeiro jogador na história da NFL com três jogos consecutivos de 10 ou mais recepções e mais de 150 jardas de recepção. Após o término do jogo, Lamb não faltou confiança.

CeeDee Lamb diz que é um dos melhores recebedores da NFLDallas Cowboys

Embora muitos tenham pegado sua citação e parafraseado ligeiramente, assumindo que Lamb disse que ele é “O“melhor recebedor da liga, ele de fato disse”A“. Em uma liga onde Monte Tyreek ainda está queimando todas as defesas e Justin Jefferson é imparável quando saudável, é difícil colocar Lamb no primeiro lugar quando se trata de ser o muito melhor receptor. AJ Brown teria até algo a dizer sobre Lamb ser o melhor em sua própria divisão.

O que Lamb tem a seu favor é seu versatilidade. Lamb foi muito utilizado no slot durante sua temporada de estreia, mas desde então dividiu o tempo entre dentro e fora. Ele causou danos em todos os lugares que alinhou e de forma consistente vence os cornerbacks de slot e de limite.

Ele também fez jogadas sempre que teve oportunidades de corrida. Na semana passada contra os Giants, Lamb marcou em um final.

Simplificando, Lamb é o pacote completo quando se trata de um wide receiver. Ele parece estar melhorando a cada semana, e o o céu é o limite para o jovem de 24 anos. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer para pegar os melhores, mas está chegando muito, muito perto.