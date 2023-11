Celtics Paul Pierce torna-se publicamente apaixonado por Rubi Rose e responde ‘Me mande uma mensagem’

Rubi Rose e Paul Pierce estão esquentando as redes sociais depois que o ex-jogador do Boston Celtics confessou ter uma queda pelo rapper e estrela das redes sociais que também tem milhões de seguidores.

Rubi Rose compartilhou uma foto no X, antigo Twitter no fim de semana e escreveu ‘Minha paixão’ na seção de comentários.

Paul Pierce, do Boston Celtics, confessou estar apaixonado por Rubi Rose no Twitter

Imediatamente, os fãs reagiram à piscadela, porém, não puderam deixar a oportunidade de assar Pierce, como escreveu outro usuário “Mano mais velho que o número da camisa falando sobre ‘minha paixão.'”

PP fez questão de levar as coisas no mesmo nível do usuário e golpear com força”,Droga, meu cara, você é feio pra caramba!”.

Parece que o gesto funcionou como Rosa responderam com um número de telefone para que pudessem se comunicar diretamente “Envie-me uma mensagem então para 4046899173”, escreveu ela.

E como esperado, as pessoas também reagiram ao post, com um fã comentando “Eu não sabia que Pierce tinha esse nível de rizz!”

O número que ela deu é direcionado a uma plataforma onde os criadores de conteúdo interagem com seus fãs, o que deu início a um debate online sobre a diferença de 20 anos.

“As mulheres provam o quão hipócritas são todos os dias aqui,“, escreveu o comediante Lil Duval.”Vocês estão bravos com Paul Pierce por atirar em Rubi Rose? Mas elogiar o jovem Miami e o diddy?“

Um fã brincou “Paul Pierce tem 46 anos e acaba de entrar no auge da carreira!” outro usuário pensou que havia um motivo oculto na resposta de Rose “Nah, meu jogador favorito prestes a ser jogado!”