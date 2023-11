Celular travando? Estes 8 truques podem resolver o problema

O smartphone tornou-se uma parte essencial de nossas vidas, mas quando o celular começa a travar, existem alguns truques que podem ajudar.

Afinal, uma das frustrações mais comuns que os usuários de smartphones enfrentam é o travamento do dispositivo.

Quando seu celular começa a ficar lento, congelar ou apresentar problemas de desempenho, isso pode ser extremamente irritante.

Felizmente, existem várias soluções simples que você pode tentar antes de considerar a troca do aparelho, e hoje vamos te contar oito truques que podem ajudar a resolver problemas de travamento em seu aparelho.

Celular travando? Este truque pode resolver o problema: Limpe a memória RAM

Uma das principais razões pelas quais os celulares podem travar é a falta de memória RAM disponível.

A saber, quando a RAM está sobrecarregada com aplicativos em execução, o desempenho do dispositivo pode diminuir.

Para resolver esse problema, você pode limpar a memória RAM do seu celular. Em dispositivos Android, basta acessar as configurações e encontrar a opção Memória ou Armazenamento para liberar RAM. Em iPhones, reiniciar o dispositivo geralmente ajuda a liberar memória RAM.



Você também pode gostar:

Feche aplicativos em segundo plano

Aplicativos em segundo plano podem consumir recursos valiosos e fazer com que seu celular trave.

Certifique-se de fechar aplicativos que não estejam em uso. Em dispositivos Android, você pode acessar a lista de aplicativos em segundo plano nas configurações.

Em iPhones, basta deslizar para cima na tela inicial e fechar os aplicativos abertos deslizando-os para cima.

Atualize seu sistema operacional, pois se seu celular está travando, isso vai ajudar

Manter seu sistema operacional atualizado é fundamental para garantir um desempenho suave do celular.

As atualizações geralmente incluem correções de bugs e melhorias de segurança que podem resolver problemas de travamento.

Sendo assim, verifique se há atualizações disponíveis nas configurações do seu dispositivo e instale-as regularmente.

Limpe o armazenamento

A falta de espaço de armazenamento pode afetar o desempenho do seu celular. Certifique-se de que você não esteja com o armazenamento cheio.

Para isso, exclua aplicativos, fotos e arquivos não utilizados para liberar espaço. Além disso, use regularmente a opção de limpeza de armazenamento ou cache nas configurações do seu celular para liberar espaço temporário.

Se seu celular está travando, evite aplicativos maliciosos

Aplicativos maliciosos ou infectados por malware podem resultar no seu celular travando.

Dessa forma, certifique-se de baixar aplicativos apenas de fontes confiáveis, como a loja de aplicativos oficial, como a App Store no iOS ou a Google Play Store no Android.

Além disso, é importante manter um antivírus atualizado para proteger seu dispositivo contra ameaças.

Redefina as configurações de fábrica

Se você tentou todas as soluções acima e continua com o celular travando, pode ser necessário redefinir as configurações de fábrica.

Isso apaga todos os dados e configurações do seu celular, deixando-o como se fosse novo.

Portanto, certifique-se de fazer um backup de seus dados importantes antes de prosseguir com essa etapa. Você pode encontrar a opção de redefinir as configurações de fábrica nas configurações do seu celular.

Celular travando? Tente monitorar a temperatura

O superaquecimento do celular é outra causa comum de travamento. Assim, certifique-se de que seu dispositivo não está superaquecendo, especialmente durante atividades intensivas, como jogos ou transmissões de vídeo.

Evite deixar o celular sob a luz direta do sol ou em locais muito quentes por longos períodos.

Ademais, você pode usar capas protetoras que permitem a dissipação de calor.

Considere a substituição da bateria

À medida que as baterias dos celulares envelhecem, sua capacidade de reter a carga diminui.

Isso pode levar a problemas de desempenho, incluindo o celular travando.

Então, se o seu celular tiver uma bateria removível, considerar a substituição da bateria pode ser uma solução eficaz.

Em dispositivos com baterias não removíveis, você pode procurar uma assistência técnica autorizada para avaliar a saúde da bateria e, se necessário, substituí-la.

Sendo assim, ver o seu celular travando pode ser uma experiência frustrante, mas na maioria dos casos, você pode resolver o problema seguindo os truques que nós te contamos hoje.

Afinal, com essas dicas, você poderá desfrutar de um celular mais rápido e eficiente, economizando tempo e evitando dores de cabeça.

E se você gostou de saber mais sobre esses 8 truques para resolver um problema de celular travando, nos conte aqui nos comentários qual foi mais eficaz para você!