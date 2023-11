Celulares com esse Android não terão mais atualizações do CHROME

O Google anunciou recentemente que os celulares com Android 7 (Nougat) não receberão mais atualizações do navegador Google Chrome após a versão 119. Essa notícia pode ter impactos significativos para os usuários que ainda utilizam essa versão do sistema operacional.

Neste artigo, vamos explorar os possíveis riscos de segurança e vulnerabilidades que podem surgir com o fim do suporte, além de apresentar alternativas de navegadores que ainda oferecem suporte ao Android Nougat.

Os Riscos de Segurança e Vulnerabilidades

Com o fim das atualizações do navegador Google Chrome no Android 7, os usuários correm o risco de ficarem expostos a ameaças de segurança. Aplicativos desatualizados deixam de receber proteção contra novas ameaças e podem se tornar alvos de agentes maliciosos que buscam roubar dados pessoais e praticar atividades criminosas.

Além disso, a falta de suporte implica que o navegador não receberá as próximas melhorias e novos recursos. Isso pode resultar em uma experiência de navegação mais lenta e com erros ao carregar páginas na web.

É fundamental que os usuários estejam cientes desses riscos e considerem alternativas para garantir sua segurança online.

Alternativas de Navegadores para o Android Nougat

Embora o Google Chrome não ofereça mais suporte ao Android 7, existem outros navegadores que continuam a fornecer atualizações e recursos para essa versão do sistema operacional. Abaixo estão algumas opções de navegadores compatíveis com o Android Nougat:

Microsoft Edge: O Microsoft Edge é um navegador alternativo compatível com o Android 7 ou superior. Ele oferece recursos avançados de segurança e privacidade, além de uma interface intuitiva. Mozilla Firefox: O Mozilla Firefox é outro navegador popular compatível com o Android 5 ou superior. Ele é conhecido por sua segurança robusta e ampla variedade de extensões. Opera: O Opera é um navegador versátil que funciona no Android 7 ou superior. Ele oferece recursos como bloqueador de anúncios integrado e VPN gratuita. Brave: O Brave é um navegador focado em privacidade compatível com o Android 7 ou superior. Ele bloqueia anúncios e rastreadores por padrão, garantindo uma experiência de navegação mais segura. Vivaldi: O Vivaldi é um navegador personalizável que funciona no Android 7 ou superior. Ele permite que os usuários ajustem a aparência e o comportamento do navegador de acordo com suas preferências.

Essas são apenas algumas das opções de navegadores disponíveis para o Android Nougat. É importante que os usuários pesquisem e experimentem diferentes navegadores para encontrar o que melhor atenda às suas necessidades de segurança e funcionalidade.

A Importância de Atualizar o Sistema Operacional

Além de buscar alternativas de navegadores, é fundamental que os usuários considerem a possibilidade de atualizar o sistema operacional de seus dispositivos. O Android 7 foi lançado em agosto de 2016 e, embora ainda esteja presente em muitos celulares, é uma versão desatualizada.

Ao atualizar para uma versão mais recente do Android, os usuários terão acesso a melhorias de segurança, correções de bugs e novos recursos. Isso garantirá uma experiência de navegação mais segura e otimizada, além de permitir o uso do Google Chrome com todas as suas atualizações mais recentes.

Ademais, o fim das atualizações do Google Chrome no Android 7 pode representar riscos de segurança e limitações de recursos para os usuários. É importante que eles busquem alternativas de navegadores que ainda ofereçam suporte ao Android Nougat.

Além disso, considerar a atualização para uma versão mais recente do sistema operacional garantirá uma experiência de navegação mais segura e completa. A segurança online deve ser uma prioridade para todos os usuários, e tomar medidas para proteger-se é essencial.

Leia também: ALERTA! Sua conta poderá ser DELETADA pelo Google nos próximos meses; entenda