CESMAC encerra inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC) é uma instituição de ensino superior privada que possui a sua sede na cidade de Maceió, no estado de Alagoas.

A instituição oferece diversas opções de de cursos de graduação, mas o maior destaque do CESMAC é Medicina, um curso ambicionado por estudantes de todo o país.

Os estudantes que querem estudar Medicina nessa instituição devem ficar atentos: as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024/1 do CESMAC estão abertas, mas serão encerradas nesta quinta-feira, 23 de novembro.

Dessa forma, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição para participar do processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024/1 do CESMAC. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina CESMAC: inscrições terminam nesta quinta-feira (23)

Conforme o calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 será encerrado às 16h desta quinta-feira, dia 23 de novembro.

Todos os estudantes poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site do CESMAC. A instituição não irá aceitar inscrições feitas de outras formas.

No ato da inscrição, o candidato também deverá indicar uma opção de língua estrangeira moderna: inglês ou espanhol.

Segundo o CESMAC, os estudantes que ainda estiverem cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio também poderão participar do Vestibular de Medicina, mas na condição de “candidatos por experiência”.



Por fim, os candidatos poderão acessar o cartão de inscrição a partir do dia 30 de novembro. O documento irá conter informações importantes, como os locais de realização das provas.

Ainda está com alguma dúvida sobre o funcionamento das inscrições? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 do CESMAC para mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina CESMAC: taxa de inscrição

Os estudantes deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 520,00 para participar do processo seletivo do CESMAC. O pagamento poderá ser realizado exclusivamente via boleto bancário até esta quinta-feira (23).

Devemos destacar que, para esta edição do processo seletivo, o CESMAC não irá oferecer aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Vestibular de Medicina CESMAC: prova presencial

O Vestibular de Medicina do CESMAC prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos. O exame será realizado nos dia 01 e 02 de dezembro de 2023, das 14h às 18h10. A prova será composta por questões de múltipla escolha (objetivas) sobre temas estudados ao longo do ensino médio.

No primeiro dia, os candidatos deverão responder 48 questões distribuídas entre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa/Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), História Geral, História do Brasil, História de Alagoas, Geografia Geral, Geografia do Brasil, Geografia de Alagoas e Filosofia/Sociologia. No segundo dia, por sua vez, serão propostas 60 questões sobre as disciplinas de Biologia, Química, Matemática e Física.

O exame também irá conter uma proposta de redação a partir da qual os candidatos deverão redigir um texto dissertativo. Os candidatos que não obtiverem pontuação igual ou superior a 20% do valor total da prova de redação serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina CESMAC: vagas disponíveis

Por meio desta edição do Vestibular de Medicina, o CESMAC irá oferecer 85 vagas para o curso de Medicina ministrado na cidade de Maceió, Alagoas.

Além das vagas destinadas ao vestibular, também serão oferecidas 10 vagas para o processo seletivo via FIES (Fundo de Financiamento Estudantil).

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024 e as aulas terão início no dia 29 de janeiro de 2024.

Vestibular de Medicina CESMAC: resultados

A divulgação dos resultados do Vestibular de Medicina 2024 do CESMAC irá acontecer a partir das 16h do dia 11 de dezembro de 2023. Os candidatos poderão acessar o resultado no site da instituição.

Todos os estudantes aprovados na primeira chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 12 e 13 de dezembro. A segunda chamada, por sua vez, será publicada no dia 14 de dezembro.