CESUPA encerra inscrições nesta sexta-feira (10)

O Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA) é uma instituição de ensino superior privada. O CESUPA foi fundado no ano de 1986 e possui a sua sede na cidade de Belém, capital do estado do Pará.

O CESUPA oferece diferentes cursos de graduação e pós-graduação, mas o seu maior destaque é o curso de Medicina, disputado por candidatos de todo o Brasil.

Os candidatos que querem estudar Medicina no CESUPA devem ficar atentos. As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da instituição estão abertas, mas serão encerradas nesta sexta-feia, dia 10 de novembro.

Dessa forma, para que você ainda consiga realizar a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina do CESUPA. Confira!

Vestibular de Medicina CESUPA 2024: inscrições terminam nesta sexta-feira (10)

Conforme indicado pelo calendário do processo seletivo, o período de inscrições para o Vestibular de Medicina do CESUPA termina às 18h desta sexta-feira, dia 10 de novembro.

Os candidatos poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário disponível no site do CESUPA. Não serão aceitas inscrições realizadas de outras formas.

Segundo as informações presentes no edital, poderão participar do Vestibular de Medicina 2024 do CESUPA somente os estudantes que já concluíram o ensino médio ou que estão cursando o último ano em 2023. Dessa forma, os estudantes que estão no primeiro ou segundo ano do ensino médio poderão participar do processo seletivo somente como “treineiros”, sem a possibilidade de concorrer às vagas oferecidas.

Além disso, o CESUPA informa que todos os candidatos deverão imprimir o próprio cartão de inscrição, que estará disponível no “Portal do Candidato” a partir das 18h do dia 16 de novembro. A apresentação do cartão de inscrição impresso no dia da prova do Vestibular 2024 é obrigatória.



Você também pode gostar:

Ficou com alguma dúvida sobre o procedimento de inscrições? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 e confira mais informações.

Vestibular de Medicina CESUPA 2024: taxa de inscrição

Os estudantes que quiserem participar do Vestibular de Medicina do CESUPA deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 500,00.

Os candidatos poderão efetuar o pagamento somente até esta sexta-feira, dia 10 de novembro.

Vestibular de Medicina CESUPA 2024: prova presencial

Segundo o edital do processo seletivo, o CESUPA irá aplicar uma prova presencial para todos os candidatos inscritos no Vestibular de Medicina 2024. O exame irá acontecer no dia 19 de novembro, das 8h às 13h15 (horário local), na cidade de Belém, Pará.

Os estudantes poderão consultar o próprio local de prova no cartão de inscrição, que estará disponível a partir do dia 16 de novembro.

É importante que os candidatos saibam que os portões dos locais de prova abrirão às 7h e serão fechados às 8h. O ingresso de nenhum participante será permitido após esse horário.

A prova do Vestibular de Medicina 2024 será composta por uma proposta de redação e por 60 questões objetivas (de múltipla escolha_, distribuídas da seguinte forma:

10 questões de Biologia;

10 questões de Química;

08 questões de Língua Portuguesa;

06 questões de Matemática;

06 questões de Física;

06 questões de História;

06 questões de Geografia;

04 questões de Literatura;

04 questões de Língua Estrangeira.

Os candidatos que não obtiverem ao menos de 12 pontos na prova objetiva ou ao menos 04 pontos na redação serão eliminados do processo seletivo.

O resultado final do Vestibular de Medicina do CESUPA será divulgado no dia 06 de dezembro e estará disponível no site oficial da instituição.

Vestibular de Medicina CESUPA 2024: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, o CESUPA está oferecendo 160 vagas para o curso de Medicina ministrado em Belém, capital do Pará.

Porém, devemos destacar que as vagas serão distribuídas segundo o regime de dupla entrada. Assim, de acordo com a ordem de classificação dos candidatos, serão destinadas 50% das vagas para cada semestre letivo do ano de 2024. Dessa maneira, parte dos candidatos irão ingressar no primeiro semestre de 2024 e o restante, no segundo semestre do mesmo ano.