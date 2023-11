Cetene abre inscrição de CONCURSO PÚBLICO para dois cargos

As vagas do concurso público são imediatas

Mais um concurso público está com inscrições abertas. As chances são para dois cargos. Esta é uma grande oportunidade para quem deseja entrar para o mercado de trabalho.

Os salários também são atrativos. Veja mais detalhes e não perca a sua chance.

Concurso Cetene – Oportunidade no Nordeste

No último dia 27 de novembro, foram abertas as inscrições para o concurso do Cetene (Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esta é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam atuar na área.

Vagas e Requisitos do concurso público

O certame visa preencher 13 vagas, sendo 5 para o cargo de Pesquisador Adjunto e 8 para Tecnologista Pleno I. Importante ressaltar que 2 vagas são destinadas a pessoas com deficiência, e 3 são reservadas para candidatos negros.

Para concorrer ao cargo de Pesquisador Adjunto, é necessário possuir doutorado, enquanto para Tecnologista Pleno I, é exigido mestrado ou graduação com, no mínimo, três anos de atividade em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Veja mais sobre este concurso público

O processo seletivo será composto por diversas etapas, visando uma avaliação completa dos candidatos. Será aplicada uma prova teórico-objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, exclusivamente para o cargo de Tecnologista. Além disso, todas as funções passarão por prova discursiva, oral e prova pública de defesa e arguição de memorial para Pesquisador.

A etapa de análise e apreciação dos títulos será válida para todos os cargos.

Datas Importantes do concurso público

As provas teórico-objetiva e discursiva estão marcadas para 25 de fevereiro de 2024, na cidade do Recife/PE. Os locais e horários serão divulgados posteriormente por meio de edital de convocação.

Preparação Estratégica

Este concurso representa uma chance única para profissionais que desejam contribuir com o cenário de Ciência, Tecnologia e Inovação. A preparação sólida e estratégica é fundamental para enfrentar a competitividade.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados poderão se inscrever até o dia 4 de janeiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec (www.fundatec.org.br). Sobre as taxas, os valores são:

R$ 125 para tecnologista; e

R$ 150 para pesquisador.

Missão e Objetivos

O Cetene tem como missão primordial promover e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas para o Nordeste. Seus objetivos visam contribuir para o avanço científico, tecnológico e a aplicação prática desses conhecimentos na região.

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico

No âmbito da pesquisa, o Cetene se destaca nas áreas estratégicas para o Nordeste, impulsionando projetos e iniciativas que visam colocar a região na vanguarda da inovação. O desenvolvimento tecnológico é um pilar fundamental, conectando a ciência à aplicação prática para promover impacto positivo.

Carreiras e Oportunidades do concurso público

O Cetene oferece oportunidades de carreira nas posições de Pesquisador Adjunto e Tecnologista Pleno I. Esses profissionais desempenham papéis-chave na condução de projetos e na aplicação de conhecimentos para enfrentar desafios tecnológicos específicos da região.

Processo Seletivo

O processo seletivo do Cetene é rigoroso, composto por diversas etapas, incluindo provas teórico-objetivas, discursivas, orais e a análise de títulos. Cada etapa visa avaliar não apenas a aptidão técnica dos candidatos, mas também sua capacidade de contribuir de maneira significativa para a missão do centro.

Contribuição para o Nordeste

Ao longo de sua existência, o Cetene tem construído um legado de inovação e contribuição para o desenvolvimento do Nordeste. Seu trabalho reflete o compromisso em impulsionar a região por meio da ciência, tecnologia e inovação.

Vale lembrar que os interessados deverão se atentar ao edital e estudar os conteúdos gerais e específicos. Preparar um plano de estudo, mapa mental, estudar por vídeo-aulas são algumas dicas para conquistar a aprovação.