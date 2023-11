Chad Johnson avisa Aaron Rodgers, ‘Don’t Come Back’ nesta temporada

Johnson nunca teve que lidar com uma ruptura no tendão de Aquiles durante sua carreira na NFL… mas ele certamente viu outros sofrerem a lesão em seus 11 anos na liga, e agora está alertando Rodgers para não voltar correndo este ano.

“Você tem que entender”, disse Johnson, “há poucas lesões com as quais você não quer brincar. Você não quer brincar com nada que tenha a ver com sua virilha, seu tendão de Aquiles ou seus joelhos. não se apresse em voltar atrás deles.”