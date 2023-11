Chad Johnson emite um aviso ameaçador a Aaron Rodgers: “É muito cedo para voltar”

Ccom uma carreira de 11 anos no NFL, Chade Johnson certamente sofreu e viu todos os tipos de lesões, tanto as suas como as dos seus colegas. É por isso que ele não hesita em perguntar Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers para facilitar sua recuperação.

Rodgers rasgou o dele tendão de Aquiles na primeira jogada do primeiro jogo do Temporada de 2023 da NFLque seu time venceu por 22 a 16 no Notas de búfalo.

O chamador de sinal passou por uma cirurgia inovadora em 13 de setembro em um desespero tentar retornar para o campo para os playoffs que começam meados de janeiro.

No entanto, o antigo Cincinnati Bengals o receptor implorou: “Não volte. Você vai se machucar.” Em entrevista ao portal esportivo TMZ, Johnson considerou que Rodgers deve se concentrar em recuperar 100 por cento antes de retornar à atividade.

Não faça isso. Você vai se machucar novamente. É muito cedo. Chade Johnson.

Eu não me importo com o que seus médicos dizem: Johnson

Aaron Rodgers disse repetidamente que fará todo o possível para jogar novamente nesta temporada. Ele até foi visto tomando alguns retrocessos e lançar passes durante o pré-jogo esquenta.

Mas Johnsontambém conhecido como “Chad Ochocinco” era lapidário: “Você tem que entender. Há poucos lesões com quem você não quer brincar.”

Pela voz da experiência, o primeiro receptor avisou: “Você não quer brincar com nada que tenha a ver com o seu virilhaseu Aquilesou seu joelhos.”

E ele declarou: “Você não correr de volta daqueles. Eu não me importo com o que você médicos te contar. Há não há necessidade correr de volta.”

Rodgers e sua corrida contra o tempo

Contudo, o tempo está se esgotando para o Jatos. Com Zach Wilson como quarterback, o time acrescenta quatro vitórias e quatro derrotasem terceiro lugar no Divisão Leste do Conferência Americana.

No meio da temporada regular, Nova Iorque ainda tem boas chances de garantir uma pós-temporada curinga atracar. Mesmo terminando como o líder de sua divisão não parece tão rebuscada.

No entanto, para fazer isso, eles precisam Wilson para dar um impulso de crescimento e se tornar o líder que a equipe precisa. O Universidade Brigham Young pós-graduação concluiu 505 passes em 892 tentativas, com 5.622 jardas20 touchdowns e 23 interceptações.

Depois de uma derrota por 6-27 contra o Carregadores de Los Angeles na semana 9, o Jatos enfrentará o Invasores de Las Vegas na Semana 10 em mais um duelo complicado que começará a pesar sobre seus aspirações pós-temporada.