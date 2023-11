Chad Ochocinco e Terrell Owens, do Bengals, confessam ter feito uma orgia com 17 mulheres em 12 horas

Cincinnati Bengals, ex-wide receivers Chad Ochocinco Johnson e Terrel é dono fizeram um vídeo ao vivo no Instagram onde falaram sobre suas aventuras sexuais no Caribe durante a década de 2010 e admitiram ter feito uma pequena orgia que envolveu 17 mulheres.

Chad Ochocinco Johnson e Terrell Owens viajaram para a República Dominicana

Ja’Marr Chase não espera que Joe Burrow jogue contra Rams@ByJayMorrison/Twitter

Chad Ochocinco Johnson e Terrell Owens coincidiram no Cincinnati Bengals em 2010 e viajaria para o República Dominicana e divirta-se no NSFW.

No Instagram Live, os dois jogadores se abriram sobre a viagem: “Passamos por cerca de quê, 17 mulheres em quê, 12 horas?” Johnson disse enquanto segurava um grande charuto.

“Eram 17?!” PARA perguntou “Minha mente não é boa, cachorro … pensei que fosse por volta das 12“,

“Não esqueço nada como aquele garoto”, brincou Ochocinco, acrescentando que “não se pode acabar com o sexo em números pares”.

Então os dois entraram diretamente nos detalhes: “Terminei depois de dois ou três, tive que me recuperar. Tive que me recuperar, cara.”

Parecia que eles eram bons amigos há muito tempo, e seus Conversa NSFW terminou as coisas com uma risada

Ochocinco tem seu podcast “Nightcap with Unc and Ocho” com Shannon Sharpe e eles estavam conversando bastante com OT que agora possui sua própria marca de vinho e atualmente está envolvido em alguns empreendimentos de mídia.

Owens foi notícia recentemente depois que o New York Post informou que ele foi atropelado por um carro durante um jogo de basquete em Calabasas. Felizmente, segundo o departamento de polícia, o ex-wide receiver não precisou de atendimento médico.