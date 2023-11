Chael Sonnen e Rafael dos Anjos preocupados com David Goggins treinando Tony Ferguson

Vídeos do treinamento brutal de Tony Ferguson com o ex-Navy SEAL David Goggins levantaram preocupações dos veteranos do UFC Chael Sonnen e Rafael dos Anjos.

Sonnen ecoou a preocupação de dos Anjos de que Goggins estava pressionando demais Ferguson na preparação para a luta do ex-campeão interino dos leves com Paddy Pimblett no UFC 296.

“Eu vejo os treinos de Tony com David [Goggins]”, escreveu dos Anjos no X. “Esses treinos longos não vão ajudar na condição do Tony, vão atrasá-lo. Poderia ajudá-lo com alguma força mental, mas Tony não precisa disso. Ele é muito forte mentalmente.”

Vejo os treinos de Tony com David Goggings. Esses longos treinos não vão ajudar a condição de Tony, vão atrasá-lo. Poderia ajudá-lo com alguma força mental, mas Tony não precisa disso. Ele é muito forte mentalmente. — Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) 9 de novembro de 2023

Sonnen escreveu que “pensou a mesma coisa” em resposta à mensagem de dos Anjos, acrescentando “é útil, Goggins teve um efeito positivo, mas Tony só tem uma certa quantidade de energia e precisa ser sábio”.

Elaborado, campeão. Eu também vi. Pensei a mesma coisa. É útil, Goggins teve um efeito positivo, mas Tony só tem uma certa quantidade de energia e precisa ser sábio. Me diga mais. Eu quero ouvir o que você está pensando. https://t.co/HcYkHoE1Kt -Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 10 de novembro de 2023

Ferguson enfrenta Pimblett em uma seqüência de seis vitórias consecutivas e ameaça empatar a derrapagem recorde do Hall da Fama do UFC BJ Penn, que perdeu sete consecutivas antes de pendurar as luvas.

Conhecido por seu treinamento acrobático e incomum, Ferguson não é estranho à atenção por seus métodos fora da jaula. O ex-campeão interino ignorou os pedidos de aposentadoria e falou sobre se dedicar novamente ao esporte após 15 anos como profissional.

Goggins, por sua vez, reagiu com raiva às críticas ao seu trabalho com Ferguson, postando um vídeo no Instagram durante um treino com o veterinário do UFC.

“Eu vi muitos de seus comentários malditos, falando sobre descanso e recuperação, toda essa merda de touros”, disse Goggins enquanto ele e Ferguson investiam em um campo. “Muitos de vocês não entendem, cara. Ele descansou. Ele dormiu por oito malditas horas. É um processo de adaptação que acompanha o endurecimento mental. O corpo tem que saber que você não está brincando com ele.”

Goggins, autor e palestrante motivacional, não é conhecido como treinador de lutadores de MMA. Ele apareceu diversas vezes no Joe Rogan Experience, falando sobre sua experiência como SEAL e seus métodos de treinamento. Certa vez, ele deteve o recorde mundial do Guinness por completar 4.030 flexões em 17 horas.

O UFC Performance Institute divulgou dois estudos sobre MMA, enfatizando a necessidade de cronogramas de treinamento personalizados que intensifiquem gradualmente os treinos do atleta durante o campo de luta e diminuam conforme a luta avança. Os estudos também enfatizam a necessidade de recuperação e desencorajam o overtraining.

Em resposta a Sonnen, dos Anjos apoiou uma abordagem comedida ao treinamento de veterinários idosos, como Ferguson.

“À medida que os lutadores envelhecem, precisamos fazer “menos” trabalho, passar mais tempo antes e depois dos treinos”, escreveu ele no X. “Focando em treinamentos específicos. Estamos lutando 15-25min, não precisamos de treinos de 1h-2h. Práticas curtas e específicas. Definitivamente [Goggins] tem um efeito positivo, mas pelo que tenho visto muito trabalho.”

À medida que envelhecemos, precisamos fazer “menos” trabalho, passar mais tempo antes e depois dos treinos. Foco em treinamentos específicos. Estamos lutando 15-25min, não precisamos de treinos de 1h-2h. Práticas curtas e específicas. Def Gogging tem um efeito positivo, mas pelo que tenho visto muito trabalho. — Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) 11 de novembro de 2023

Ferguson atribuiu seu deslize à falta de crença em si mesmo. Em entrevista ao The MMA Hour no mês passado, ele disse que disse a si mesmo para “fazer o que for preciso para treinar do jeito que você precisa treinar. Tipo, pare de brincar.

“Não é fácil fazer o que fazemos dentro daquela jaula”, disse Ferguson. “É preciso muita coragem. Mas não temos a única ocupação que exige coragem, então sou abençoado por poder fazer o que faço e, como eu disse, nunca passou pela minha cabeça que [I should give in] para a aposentadoria.”