Chael Sonnen mira em Dwayne ‘The Rock’ Johnson: Você é o Rei do Fígado de novo

Chael Sonnen recentemente mirou Dwayne The Rock Johnsonacusando o ícone da WWE que virou ator de desonestidade em relação ao seu suposto uso de esteróides.

Em um vídeo postado em seu canal no YouTube, o ex-desafiante ao título dos médios do UFC discutiu como ‘The Rock’ e sua família negaram consistentemente qualquer envolvimento com esteróides, apesar das evidências em contrário.

“Esteroides, algo que ‘The Rock’ negou. Seu pai negou, seus tios negaram, toda a família negou”, Sonnen explicado em um vídeo do YouTube.

“É uma daquelas coisas… com toda a justiça, não seria grande coisa se você não estivesse por aí contando às pessoas sobre nutrição e contando às pessoas sobre sua dieta, contando às pessoas sobre seus treinos.”

Rock foi comparado a ‘Liver King’

Continuando sua crítica, Sonnen destacou as possíveis ramificações de seguidores enganosos, traçando um paralelo com o influenciador popular Rei do Fígado.

Rei do Fígado foi um influenciador popular que fez vídeos de seu aparente físico natural com dicas sobre dieta e exercícios.

O desafio quase impossível de supino do Rock, ele é humano?

Ele refutou consistentemente as alegações de que ele era tão vascularizado como resultado do uso de esteróides, até mesmo indo para a câmera para negar as alegações, apenas para seu fornecedor o revelar online com evidências.

Como tal, Sonnen destacou a questão de influenciar o treinamento e as escolhas alimentares das pessoas, ao mesmo tempo que omite detalhes sobre o uso de esteróides.

“Assim que você começa a fazer isso e tenta influenciar, motivar e trazer as pessoas ao longo da jornada, mas você mente para elas sobre a jornada, certo? Rei do Fígado. Você é o Rei do Fígado de novo. É exatamente a mesma coisa.”

O vídeo levanta questões sobre se Dwayne The Rock Johnson abordará as alegações e fornecerá mais clareza sobre o uso de esteróides no futuro.

SonnenAs observações de David sugerem um desejo de transparência, especialmente quando se trata de figuras públicas que influenciam outras pessoas em áreas como fitness e nutrição. O debate em torno do suposto uso de esteróides de ‘The Rock’ pode continuar, a menos que ele decida oferecer informações ou esclarecimentos adicionais.