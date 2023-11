Chaka Zulu inocentado em tiroteio fatal em ATL, promotores rejeitam acusações de assassinato

Chaka Zulu não será acusado pelo tiroteio fatal em junho de 2022 que deixou um homem morto do lado de fora de um restaurante em Atlanta – os promotores estão desistindo do caso depois que Chaka insistiu que ele atirou em legítima defesa.

Na quarta-feira, os promotores do condado de Fulton divulgaram uma declaração à WSB-TV descrevendo sua decisão de não indiciar Chaka, que é Ludacris ‘gerente, sobre o incidente.

TMZ. com

“O Departamento de Polícia de Atlanta fez uma prisão sob acusações determinadas por um padrão de causa provável, que é seu dever neste e em todos os casos. O Ministério Público investiga os casos para determinar o que pode ser provado além de qualquer dúvida razoável no julgamento… Nossa investigação dos fatos e a análise da lei aplicável indica que esta é uma resolução apropriada para este caso com base no padrão de prova exigido. Como o réu está agora envolvido em um programa de desvio pré-acusação, não comentaremos mais sobre o assunto neste momento. tempo.”