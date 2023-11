Charissa Thompson dá arrepios em Erin Andrews ao descrever o amor de Taylor Swift por Travis Kelce

Charissa Thompson deu co-apresentador Erin Andrews durante o episódio mais recente do podcast “Calm Down”, quando ela comparou Taylor Swifto amor por Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce para Júlia Roberts e Hugh Grant na comédia romântica de 1999, “Notting Hill”.

Andrews, 45, disse a Thompson, 41, que ficou “arrepiada” quando este contou uma cena do filme em que a personagem de Roberts diz à personalidade de Grant que ela é “apenas uma garota esperando que um garoto me ame”.

Travis Kelce ignora gesto de cumprimento do pai de Taylor Swift durante show na Argentina

“Você pode ser uma grande estrela, pode ser um milionário, mas o que você quer? Você quer a única coisa que não pode comprar, que é o amor”, disse Thompson.

Andrews passou a fazer referência a como Swift mudou a letra para “Karma” para dizer “aquele garoto do Chiefs” quando Kelce compareceu ao seu show na Argentina no fim de semana passado.

“Não nos cansamos de Taylor Swift e Travis Kelce porque AMAMOS amor e #calma se você tiver algum problema com isso”, tuitou a conta X do podcast junto com o clipe.

Andrews e Thompson previram namoro entre Swift e Kelce

Andrews e Thompson estavam à frente da curva quando se tratava de Swift namorar Kelce.

Certa vez, eles tiveram um segmento inteiro dedicado a convencer o popstar a lhe dar uma chance.

Kelce, é claro, merece todo o crédito por tirar Swift do chão, mas as garotas de “Calma” sempre estiveram ao seu lado.

Swift está evidentemente ciente do papel que eles desempenharam, ou pelo menos deu um aceno a Andrews ao usar sua jaqueta personalizada do Chiefs no Arrowhead Stadium.