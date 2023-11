Checo Perez não pode tropeçar na mesma pedra, ele deve deixar a Red Bull

Tfaltam apenas duas corridas para o final da temporada e Checo Pérez deu um passo gigante no Brasil para alcançar o vice-campeonato mundial, um sucesso considerando tudo o que aconteceu ao seu redor em uma temporada tóxica e muito difícil para ele. Se nada de estranho acontecer, o piloto mexicano certificará essa posição apesar da ameaça de Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Agora resta saber o que ele fará com seu futuro. A chave é o próprio Checo, que tem o direito de decidir sem interferências. Outra coisa é a opinião de cada jornalista ou Fórmula 1 fã sobre o que ele deve ou não fazer. E no meu caso estou muito claro que se ele finalmente aceitasse renovar com a Red Bull seria um erro.

Seria um erro porque aceitaria de bom grado tudo o que aconteceu com ele nesta temporada, depois que ele foi Max Verstappené o grande rival nas primeiras cinco corridas. Desde então, o inimigo estava em seu próprio time, seja com desrespeito aos Helmut Marco ou com o desprezo que o pai de Verstappen uma vez lhe dirigiu com as suas declarações.

Do lado de fora, a impressão que se tem como Fórmula 1 Seguidor é que Checo tem lutado praticamente sozinho contra todos, sem ter o mesmo apoio de Verstappen e sendo o segundo violino em todas as corridas pela Red Bull. Se renovar será como aceitar que tudo o que vimos e sentimos com Checo era falso. Que ou que ele aceita definitivamente esse papel de secundário, de escudeiro de Verstappen e que então em nenhum caso poderia aspirar a lutar para ser campeão mundial. Que aturar Helmut Marco por mais um ano também seria terrível.

E acredito que às vezes é preferível ser a cabeça do rato ao invés da cauda do leão, por isso insisto que seria um erro, especialmente depois do que vivemos este ano, continuar no Red Bull. Mas a decisão é dele e o que ele fizer será muito respeitável. Não há jeito de contornar isso. Que ele é um piloto excepcional já foi demonstrado, mesmo que o que ele teve de suportar durante todo o ano tenha sido fogo amigo. Só podemos esperar que ele faça o que quer e acerte, embora eu espere que ele mude de time