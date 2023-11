Checo Perez pede desculpas aos comissários do GP de Abu Dhabi e evita outra penalidade

Óne penalidade menor. Sérgio Perez reuniu-se com os comissários para pedir desculpas pelo que aconteceu no Grande Prêmio de Abu Dhabi onde foi penalizado em cinco segundos.

No final da corrida, Checo ficou chateado com a penalidade que recebeu que o levou a terminar em quarto lugar, apesar de ter cruzado a linha de chegada do Circuito de Yas Marina em segundo lugar, atrás apenas Max Verstappen.

Uma vez que ele fez acusações sobre o nível dos comissários na Fórmula 1 a FIA o convocou para ser novamente sancionado porém o motorista pediu desculpas e a punição não foi adiante.

A declaração dos comissários

“Os comissários ouviram o piloto do carro 11 (Sergio Perez), o representante da equipe, e analisaram o rádio da equipe”, disse um comunicado.

“Os comissários explicaram ao motorista que tinham não há problema com alguém discordar de suas decisõesno entanto, comentários que equivalem a insultos pessoais constituem uma violação do Código Desportivo Internacional.

“Os comissários ressaltam que estão obviamente em conflito neste assunto, pois era o objetivo das declarações no rádio e que normalmente isso seria encaminhado ao próximo painel de comissários, porém, como este é o último evento da temporada, o o assunto tinha que ser tratado aqui.

“O motorista pediu desculpas sincera e genuinamente a cada um dos comissários e explicou que fez os comentários no calor do momento e não levou em consideração o fato de que seriam transmitidos e o impacto que isso teria.

“Ele lamentou que seus comentários pudessem ofender alguém ou prejudicar o esporte, algo que ele disse que queria evitar. Os comissários aceitam suas declarações e seu pedido de desculpas.

“Os comissários também observaram que o piloto não é conhecido por fazer tais comentários e sempre foi extremamente respeitoso nas audiências dos comissários.

“Ele também foi lembrado que os comissários estão sempre disponíveis para explicar suas decisões quando solicitados por um piloto ou representante da equipe.

“O piloto, o chefe da equipe e os comissários tiveram uma discussão construtiva sobre o uso e a transmissão das mensagens de rádio da equipe.

“O incidente em si também foi analisado detalhadamente com o piloto e, embora ele ainda discordasse da decisão, ele afirmou que conseguia compreender a perspectiva dos comissários sobre o incidente”.