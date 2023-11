Checo Perez revela como é seu relacionamento com Christian Horner

TA temporada de F1 de 2024 para Checo Perez teve seu ano de mais altos e baixos desde que se tornou piloto da Red Bull, algo que sem dúvida lhe rendeu elogios, mas também críticas de especialistas, pilotos, ex-pilotos e da imprensa.

Sua própria equipe também esteve envolvida, com Max Verstappen e chefe de equipe Christian Horner tendo que sair em defesa do mexicano nos últimos tempos.

Por isso Sérgio Perez é questionado sobre a relação com um dos nomes mais importantes da F1 e quem é seu chefe.

E são conhecidas as exigências que lhe impôs como uma das principais figuras do automobilismo, para não falar da Red Bull Racing. O piloto nascido em Guadalajara foi honesto ao falar sobre Christian Horner.

“Ele foi a pessoa que mais me apoiou” Pérez declarado.

Sérgio Perez, que está em sua 13ª temporada consecutiva na Fórmula 1, não esconde que foi ajudado por Horner. Ele encontrou no chefe da equipe não apenas um líder, mas também uma pessoa em quem tem apoio.

Sergio Perez almeja o vice-campeonato… mas no ano que vem quer ser campeão

O mexicano poderá ser coroado no Grande Prêmio de Las Vegas como o melhor segundo piloto de toda a F1, apesar das críticas e da luta que Lewis hamilton deu a ele nas últimas corridas.

O mexicano soma 258 pontos, enquanto o britânico soma 226 na terceira colocação na classificação de pilotos.

Embora seu companheiro de equipe Max Verstappen já conquistou seu tricampeonato mundial, Checo espera que na próxima temporada seu carro não cometa erros, nem ele, e com isso possa voltar a pensar no mundial de F1.

“Esse será o objetivo no próximo ano. Ser campeão. Vamos lutar por isso mais uma vez e espero que seja uma luta do início ao fim e que possamos aprender com o que fizemos nesta temporada”, disse.