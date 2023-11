Chefe de OVNIs do Pentágono renuncia após admitir que avistamentos poderiam ser alienígenas

Adepois de um mandato de 18 meses como chefe do All-domain Gabinete de Resolução de Anomalias (AARO), chefe de OVNIs do Pentágono, Sean Kirkpatrickdeve deixar o cargo no próximo mês.

Kirkpatrick, que atrasou sua aposentadoria em busca de evidências sobre fenômenos extraterrestres, afirmou recentemente que numerosos relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados (OVNIs) sobre os Estados Unidos poderiam ser atribuídos a nações estrangeiras ou alienígenas, sendo este último a possibilidade mais preocupante. .

Durante sua breve gestão, Kirkpatrick investigou mais de 800 casos, emitindo um alerta preventivo sobre a existência de OVNIs.

“Se não provarmos que são alienígenas, então o que encontraremos são evidências de outras pessoas fazendo coisas em nosso próprio quintal, e isso não é bom”, afirmou. Kirkpatrick disse ao Político.

Embora as provas concretas de actividade extraterrestre permaneçam indefinidas, ele enfatizou que a alternativa, indicando entidades estrangeiras que operam no espaço aéreo dos EUA, é uma perspectiva desconcertante. Kirkpatrick expressou satisfação com suas contribuições para a AARO, destacando os esforços para melhorar o acesso público aos arquivos de OVNIs do Pentágono.

O major-general da Força Espacial dos EUA, John Olson, discute avistamentos perigosos de OVNIs

Por que Kirkpatrick deixou seu posto?

Estabelecida no ano passado, a AARO ganhou destaque pelas suas investigações sobre avistamentos de OVNIs relatados por pilotos militares e pelo seu papel na identificação de balões de vigilância chineses que atravessam os céus dos EUA.

Kirkpatrick ganhou as manchetes em junho ao repreender o denunciante David Charles Grusch, um ex-oficial de inteligência que afirmou que os EUA recuperaram secretamente naves alienígenas durante décadas. Apesar de estar aberto à noção de existência extraterrestre, Kirkpatrick testemunhou perante o Congresso que ainda não havia “nenhuma evidência credível” que apoiasse tais afirmações.

Caracterizando GrushConsiderando as afirmações do denunciante como “extremamente antiéticas e imorais”, Kirkpatrick destacou a relutância do denunciante em se envolver com a AARO. O Departamento de Defesa elogiou Kirkpatrick pela sua liderança, reconhecendo os seus esforços para aumentar a transparência através da criação do primeiro website da AARO voltado ao público.

O departamento afirmou que o compromisso de Kirkpatrick com a transparência em relação aos Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAP) seria um legado duradouro à medida que a AARO continua sua missão.

Tim Phillipsvice de Kirkpatrick, assumirá a liderança até que o Pentágono nomeie um novo chefe, com elogios do Departamento de Defesa Kirkpatricko serviço diferenciado da empresa em fortalecer a nação contra os desafios científicos e de segurança nacional.