Chega de e-mails indesejados! Esse botão é a solução

Se você é um dos milhões de usuários do Gmail, provavelmente já se encontrou sobrecarregado com a quantidade de e-mails não solicitados em sua caixa de entrada. Enfrentar uma enxurrada de mensagens indesejáveis pode ser uma tarefa tediosa. Mas, graças a uma atualização do Gmail, isso está prestes a mudar.

A Atualização

De acordo com o TheSpAndroid, o Gmail prepara uma atualização significativa que beneficiará os usuários que lidam com uma grande quantidade de e-mails indesejados. Essa atualização trará um novo botão de “Cancelar Inscrição“, que estará em destaque no topo de todas as mensagens de e-mail enviadas por remetentes em massa.

Remetentes em Massa

Os remetentes em massa geralmente são entidades que enviam conteúdo promocional ou informações de pouca relevância para milhares de usuários. Atualmente, o botão para cancelar a inscrição dessas mensagens geralmente se encontra no final dos e-mails, e nem sempre está no idioma nativo do usuário.

Função do Novo Botão

O novo botão de “Cancelar Inscrição” será exibido automaticamente em todas as mensagens de e-mail que oferecem a opção para cancelar a inscrição. Entretanto, pode ser que algumas mensagens indesejadas não apresentem o novo botão, o que significa que os usuários terão que acessar o serviço para desativar as notificações manualmente no sistema do remetente.

Vantagens da Nova Funcionalidade

Essa nova funcionalidade promete ajudar os usuários a manterem sua caixa de entrada mais organizada. Muitos serviços digitais solicitam um endereço de e-mail ao cliente, e com isso, é comum que as empresas comecem a enviar dezenas de conteúdos irrelevantes mensalmente ou semanalmente.



Você também pode gostar:

Ações Futuras do Google

O novo botão é apenas uma das várias ferramentas que o Google está preparando para tornar o Gmail mais seguro e conveniente. Segundo a empresa, novos filtros contra spam e malware devem chegar à plataforma nos próximos meses.

A atualização do Gmail promete ser uma grande aliada na luta contra os e-mails indesejados. Com ela, o usuário terá mais controle sobre o que deseja (ou não) receber, tornando sua experiência de uso muito mais agradável e produtiva. Então, prepare-se para dizer adeus aos e-mails indesejados!

Google irá excluir contas do Gmail

O Google, gigante global da tecnologia, anunciou recentemente uma mudança importante em sua política de contas. Seguindo a tendência de manter sua plataforma eficiente e livre de inatividade, a empresa estabeleceu um prazo para a exclusão de contas de Gmail consideradas inativas.

A nova política de inatividade do Google

A partir de 1º de dezembro deste ano, o Google começará a apagar contas do Gmail que não mostraram nenhum tipo de atividade nos últimos dois anos. Esta medida visa otimizar o uso dos serviços da empresa.

O que é considerado atividade?

A atividade em uma conta do Gmail é determinada de várias maneiras. Isso pode incluir o login na conta, a leitura ou envio de e-mails, o uso do Google Drive, a visualização de vídeos no YouTube, a partilha de fotos, o download de aplicações e a realização de pesquisas enquanto estiver conectado.

As contas do Gmail que não registram nenhum desses tipos de atividade ao longo de dois anos serão consideradas inativas e, portanto, poderão ser excluídas.

Exceções à regra

Existem algumas exceções a esta política de inatividade. Por exemplo, as contas que foram usadas para fazer compras na Google Play Store ou que possuem um cartão-presente com saldo ativo não serão excluídas.

Como evitar a exclusão da sua conta do Gmail

Se você tem uma conta do Gmail que não usa há algum tempo e não quer que o Google exclua tudo associado a ela, a melhor maneira de evitar isso é fazer login antes de 1º de dezembro.