Chegou a hora de dizer adeus ao RG! Conheça a nova carteira de identidade brasileira

A partir da próxima segunda-feira (6), o Brasil dará início à implementação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Essa mudança, que será efetivada em todos os estados brasileiros, tem por objetivo a redução de fraudes e burocracias governamentais.

Novidades da CIN

Ao contrário do antigo Registro Geral (RG), a nova identidade adotará o número do CPF (Cadastro Pessoa Física) como padrão de identificação. Entretanto, a substituição do RG pelo novo documento não é obrigatória no momento. O modelo antigo continuará válido até 28 de fevereiro de 2032.

Por Que a Nova Identidade?

A ideia por trás da Nova Carteira de Identidade Nacional é simplificar a vida do cidadão brasileiro e coibir fraudes. Anteriormente, cada cidadão poderia ter até 27 RGs diferentes, um por unidade da federação. A nova identidade unifica tudo isso, transformando o CPF no número único e suficiente para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos.

Emissão da CIN

Alguns estados já iniciaram a emissão da nova identidade, mas a partir de segunda-feira (06), todos os estados brasileiros passarão a emitir o novo documento. A primeira via e a renovação do documento serão gratuitas. Além disso, assim como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a CIN estará disponível em versão física e digital.

CPF como identificação padrão

Diferentemente do modelo antigo, que tinha um número próprio e podia ser emitido em qualquer Estado brasileiro ou no Distrito Federal, o novo modelo não tem número próprio. Ele usa o CPF para identificar o proprietário.



Você também pode gostar:

A decisão de utilizar o número do CPF como identificação padrão tem por objetivo tornar o documento válido em todo o território nacional. Enquanto o RG é emitido por estados, o CPF, emitido pela Receita Federal, passará a ser utilizado em praticamente todos os documentos. Dessa maneira, entidades governamentais poderão ter acesso a todas as informações de um cidadão a partir de uma única combinação numérica.

QR Code e MRZ

A Nova Carteira de Identidade Nacional tem um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento e saber se foi furtado ou extraviado. Além disso, conta com um código de padrão internacional chamado MRZ, também usado em passaportes e que torna o documento um meio de viagem.

Documentos que adotarão o número do CPF

A lista de documentos que adotarão o número do CPF como identificação padrão é extensa. Confira a seguir:

Certidão de nascimento Certidão de casamento Certidão de óbito Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Título de eleitor Cartão Nacional de Saúde Documento Nacional de Identificação (DNI) Número de Identificação do Trabalhador (NIT) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Número do Programa de Integração Social (PIS) Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) Certificado militar

Importante ressaltar que o passaporte é o único documento que não passará por alterações.

Novos Estados

Na próxima semana, mais 10 estados e o Distrito Federal passarão a emitir apenas o novo modelo, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Os outros 16 estados, como São Paulo, continuarão emitindo os dois modelos por enquanto.

Adesão de São Paulo

Em nota, a secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que desde agosto de 2022 está trabalhando para aderir ao novo modelo. A Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, está trabalhando no desenvolvimento dos sistemas de integração com a Receita Federal do Brasil e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de cumprir o prazo de 6 de novembro de 2023, determinado pelo Decreto 10977/2022.

Este é um passo importante para a modernização da identificação pessoal no Brasil. Com a chegada da Nova Carteira de Identidade Nacional, os cidadãos brasileiros terão um documento mais seguro, versátil e conveniente à disposição.

Mudanças na designação de gênero

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) trará uma importante mudança: não contará com a designação de “sexo” ou diferenciação entre o “nome” e “nome social”. Esta alteração tem como objetivo tornar a identidade mais inclusiva para a comunidade LGBTQIA+.

Validade da CIN

A validade da nova identidade varia de acordo com a faixa etária do cidadão:

5 anos para crianças de zero a 12 anos incompletos

10 anos para pessoas de 12 a 60 anos incompletos

Validade indeterminada para quem tem acima de 60 anos

A implementação da CIN marca um passo importante na modernização dos documentos de identificação brasileiros, tornando-os mais seguros e inclusivos.

Como solicitar a Nova Carteira de Identidade Nacional?

A solicitação da Nova Carteira de Identidade Nacional pode ser feita nos institutos de identificação de cada estado e do Distrito Federal. A partir de 6 de novembro, todos os órgãos expedidores serão obrigados a seguir os padrões da Nova Carteira de Identidade Nacional.

Passo a passo para solicitar a Nova Carteira de Identidade Nacional

Compareça a um instituto de identificação do seu estado ou do Distrito Federal. Solicite a Nova Carteira de Identidade Nacional. Após receber o documento físico, acesse o aplicativo do governo federal (GOV.BR) e emita a versão digital da CIN.