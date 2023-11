Cher vai estrelar a Parada do Dia de Ação de Graças da Macy’s em 2023: Você acredita?

Cher é obviamente um superstar, mas até mesmo um superstar pode ser a banda de abertura quando se trata do Papai Noel.

Organizadores do deste ano Desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s prenderam o vencedor do Oscar, Emmy e Grammy em seu 97º evento anual. Cher fará sua aparição pouco antes do final do desfile, sinalizado pela chegada do trenó do Papai Noel, disseram os organizadores do desfile.

O desfile deste ano contará com 16 balões de personagens gigantes, 26 carros alegóricos, 32 insufláveis ​​inovadores e históricos, 12 bandas marciais, 700 palhaços e oito grupos performáticos.

É um momento agitado para Cher, que está se preparando para lançar uma edição comemorativa do 25º aniversário de seu álbum vencedor do Grammy “Acreditar“e acaba de lançar seu primeiro álbum novo em cinco anos”,Natal.”

Pela primeira vez em sua longa história, a tradição do feriado começará às 8h30 horário do leste dos EUA, meia hora antes dos anos anteriores, iniciada pelo multi-instrumentista e vencedor do Grammy Jon Batiste.

Haverá aparições de Bell Biv DeVoe, Brandy, ChicagoEn Vogue, ENHYPEN, David Foster e Katharine McPhee, Drew Holcomb e os vizinhos, Jessie James Decker, Ashley Park com alguns Muppets de “Vila Sésamo”, Pentatonix, Paul Russell, Amanda Shaw e Alex Smith, e Manuel Turizo.

Jordan Chiles, medalhista de prata na ginástica olímpica dos EUA, Ezra Frech, paraolímpico dos EUA no atletismo, e medalhista de ouro na natação paraolímpica dos EUA Jéssica Longo e Miss América 2023 Grace Stanke também participará das festividades.

Sete novos balões gigantes se juntarão à programação: “Beagle Scout Snoopy”, “Blue Cat & Chugs”, “Kung Fu Panda’s Po”, “Leo”, “Monkey D. Luffy”, “Pillsbury Doughboy” e “Uncle Dan”.

A Broadway será representada por apresentações de “& Juliet”, “Back to the Future: The Musical”, “How To Dance In Ohio”, “Shucked” e “Spamalot”, com participação de Josh Gad e Andrew Rannells de “Gutenberg ! O musical!”

O desfile da Macy’s foi o tradicional início da temporada de férias

Os balões gigantes que retornaram incluem “Bluey”, “Diário de um Banana”, “Paw Patrol”, “Ryan’s World”, “Pikachu”, “Ronald McDonald”, “Stuart the Minion” e “Bob Esponja Calça Quadrada”.

O desfile da Macy’s tem sido o tradicional início da temporada de férias e os espectadores costumam formar meia dúzia de filas ao longo do percurso para animar os manifestantes, carros alegóricos, artistas e bandas marciais. O desfile recentemente pediu aos ícones que fossem os últimos convidados antes do Papai Noel, com o ano passado Mariah Carey ajustando a conta.

Uma banda marcial da Marjory Stoneman Douglas High School em Parkland, palco de um dos piores tiroteios em escolas do país, representará a Flórida. Outras bandas marciais este ano representarão Alabama, Indiana, Wisconsin, Michigan, Washington, Nova York, Illinois, Nova Jersey e Texas.

Os carros alegóricos incluem carros de marcas como Lego, “Peanuts”, “Baby Shark”, “Teenage Mutant Ninja Turtles” e “Sesame Street”.

O desfile vai ao ar na NBC e no Peacock. Savannah Guthrie, Hoda Kotb e Al Roker do “Today” serão os apresentadores e uma transmissão simultânea em espanhol na Telemundo será apresentada por Carlos Adyan e Andrea Meza.