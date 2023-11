Chet Holmgren apaga o tweet de Josh Giddey sobre sua conexão única no tribunal

Eembora ainda não tenha havido qualquer tipo de declaração para confirmar se as fotos e vídeos de Josh Giddey com um menina supostamente menor de idade alguma verdade para eles. São muitas as pistas que nos permitem juntar as peças para chegar à verdade. Entendemos que este caso trará um mundo de atenção indesejada para Josh Giddey seja verdade ou não, mas todas as partes envolvidas permanecem em silêncio sobre o assunto, apesar de já ter sido divulgado nas redes sociais. Algo grande está definitivamente acontecendo a portas fechadas e a última atualização do companheiro de equipe do OKC Chet Holmgren é talvez a maior pista que temos sobre o caso neste momento.

Chet Holmgren apaga tweet de Josh Giddey

Uma das primeiras pistas é que o novato do Oklahoma City Thunder, Chet Holmgren, postou novamente um tweet de 20 de outubro, onde se gaba de sua conexão com Josh. Se você acessar a conta de Holmgren, aquele tweet republicado não estará mais lá. Mas a parte mais intrigante disso foi o rastreamento de um deixar de seguir no Instagram. Existem capturas de tela em que Chet não segue mais Josh. Mas verificando agora, Holmgren parece seguir Giddey. Não está claro se ele percebeu que as pessoas perceberiam isso e o seguiriam novamente. Seria inteligente procurar pequenas pistas como essas para chegar ao fundo disso.

Chet Holmgren excluiu um tweet onde aparecia com Josh Giddey. O cara disse que não quero saber nada sobre violinos. pic.twitter.com/fnL1B0ibKs ? O monstro da NBA (@TheNBAMonster) 23 de novembro de 2023

Chet Holmgren deixou de seguir Josh Giddey no IG pic.twitter.com/9EgW5nKrzU ? Página de fãs de Steph Curry (@ TheChefCurry305) 23 de novembro de 2023

A chegada de Chet Holmgren ao Oklahoma City Thunder já vinha sendo elogiada por todos a favor de Josh Giddey pela grande ligação que os dois têm em quadra. Atualmente, o Thunder atravessa uma temporada fantástica com um recorde de 11-4, mas este escândalo ameaça afetar esta grande dinâmica sem questionar. O outro caso que podemos pensar que pode ser semelhante a este é o do Memphis Grizzlies, que atualmente está passando por uma temporada terrível em termos de resultados, já que o astro Ja Morant cumpre uma suspensão de 25 jogos por seus próprios escândalos.