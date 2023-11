Chet Holmgren bate a campainha força OT na 6ª derrota consecutiva do Thunder hand Warriors

Shai Gilgeous-Alexander fez 40 pontos, seis rebotes e seis assistências, e o Trovão da cidade de Oklahoma enviou o Guerreiros do Golden State à sexta derrota consecutiva com uma vitória por 130-123 na prorrogação na noite de sábado.

do Estado Dourado Andrew Wiggins acertou uma cesta de 3 pontos com 1,6 segundos restantes no quarto período, então o novato de Oklahoma City Chet Holmgren respondeu com um chute de fundo para empatar o jogo para vencer a campainha e mandar o jogo para a prorrogação. O Thunder superou os Warriors por 13-6 no período extra para selar vitórias consecutivas no Chase Center e garantir a série da temporada por 2-1.

Wembanyama enfrenta Curry e não perde um triplo antes dos Spurs enfrentarem os Kings

Holmgren marcou 36 pontos, o melhor da temporada, e somou 10 rebotes e cinco assistências, e Jaylyn Williams fez 22 pontos e seis rebotes.

Isaías JoeA seqüência de arremessos consecutivos de 3 pontos, que começou com sua exibição de 7 de 7 na quinta-feira, terminou em oito consecutivas com uma campainha para fechar o primeiro quarto. Ele terminou a noite com 10 pontos fora do banco.

Stephen Curry retorna de lesão

Wiggins marcou 31 pontos, o melhor da temporada, e acertou 12 de 19 com cinco 3s, e Stephen Curry teve 25 pontos em seu retorno de uma distensão no joelho direito, quando os Warriors caíram para 1-6 em casa. Foi a primeira vez nesta temporada que Curry apareceu em um jogo e não liderou o placar do Golden State.

Mesmo com o retorno de Curry, os Warriors estavam novamente com falta de pessoal, perdendo Draymond Verde (suspensão de cinco jogos) e Gary Payton II (tensão no pé esquerdo). Não se espera que Payton perca um tempo significativo depois que uma ressonância magnética não revelou nenhum dano estrutural, e Green não é elegível para retornar até 28 de novembro às Sacramento.

A SEGUIR

Trovão: Visite a Blazers de trilha no domingo à noite.

Guerreiros: Hospede o Foguetes na noite de segunda-feira.