Chicago Blackhawks rescindiu contrato de Corey Perry, mas dúvidas ainda persistem

Corey Perryum atacante para o Blackhawks de Chicagoaprovou isenções incondicionais, permitindo à equipe rescindir seu contrato “com efeito imediato” devido a um “assunto de trabalho” e “conduta inaceitável”.

Os Blackhawks afirmam que Perry violou seu contrato e políticas internas que promovem um ambiente de trabalho profissional e seguro. Os detalhes da suposta má conduta de Perry permanecem não divulgados, deixando incerteza sobre se isso equivale a uma violação material de seu contrato.

Historicamente, NHL os contratos dos jogadores têm sido acordos robustos com exceções limitadas para rescisão.

Embora as equipes tenham enviado jogadores para casa com pagamento contínuo no passado, a história recente da NHL carece de exemplos de contratos de jogadores ativos sendo rescindidos por conduta inadequada que não seja ilegal.

Nenhum detalhe compartilhado pelo clube

Neste caso, um suposto incidente movido a álcool envolvendo Perada ocorreu durante um evento com parceiros corporativos e funcionários da equipe.

Os detalhes são escassos e a rescisão não envolve investigação criminal. A NHL foi informada da investigação, mas foi rotulada como um “incidente de equipe” e Perry não foi suspenso pela liga.

“Como este é um assunto pessoal individual, não poderei divulgar quaisquer detalhes relacionados ao relatório inicial, investigação ou descobertas”, disse o GM do Blackhawks. Kyle Davidson disse.

A rescisão levanta questões sobre se a alegada má conduta teria levado ao mesmo resultado em outra organização, especialmente dada a sensibilidade dos Blackhawks após uma investigação de 2021 sobre o encobrimento de uma agressão sexual.

O Associação de Jogadores da NHL está analisando o assunto e tem 60 dias a partir da data de rescisão para registrar uma reclamação. Agente de Perry, Pat Morrisnão comentou neste momento.