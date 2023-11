Chicharito Hernandez e LA Galaxy se separam oficialmente: ele poderia retornar ao Chivas?

Javier Hernández Balcázar, mais conhecido como ‘Chicharito‘não é mais um Galáxia de Los Angeles jogador da franquia. O MLS A equipe acaba de anunciar que decidiu cortar relações com o atacante mexicano após uma análise aprofundada de sua situação. Em meio às múltiplas lesões sofridas desde que chegou ao clube, Hernandez disputou um total de 82 partidas e marcou 39 gols e seis assistências. O próprio jogador agradeceu a todos no Galaxy e deu a entender que não planeja se aposentar ainda, mencionando novos desafios em uma postagem no Instagram. Ele escreve: “A vida se torna emocionante quando você se permite mudar e evoluir para novos desafios. Obrigado a todos que estiveram envolvidos na minha jornada nesses 4 anos. LA Galáxia.“

Hernandez ainda se recupera de uma lesão no joelho que lhe permitirá voltar a treinar até o final de 2023. Durante esses dois meses que lhe restam de recuperação, o plano é que ele encontre um novo destino que possa lhe oferecer o único maneira de potencialmente retornar à Seleção Mexicana. Se quiser ser considerado para a Copa do Mundo de 2026, Chicharito precisa jogar regularmente e isso só poderá acontecer lá atrás. Liga MX. Mas qual time tem maiores chances de contratar o atacante mexicano? A resposta mais óbvia e natural é Chivas, local onde se estreou como jogador profissional. Na verdade, a equipa de Guadalajara prepara-se para um cenário de ‘agora ou nunca’.

Em meio à atual crise disciplinar que ocorre em Chivas, a possível chegada de Chicharito seria um passo importante para o retorno à normalidade. Os jovens jogadores do elenco precisam da presença de um líder talentoso que pode motivá-los a melhorar no dia a dia. Quer você o ame ou odeie, a ética de trabalho e a dedicação de Chicharito em campo nunca podem ser questionadas. Mas o Chivas não será o único time da Liga MX com chances de contratar Hernandez. Os clubes mais poderosos do país também têm boas chances. Equipes como Tigres, Monterrey, América e Crus Azul certamente poderiam fazer consultas pelo atacante. Mas no final das contas é ele quem dá a última palavra. Onde Chicharito Hernandez jogará a seguir?