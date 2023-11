Chiefs se recuperam de um déficit inicial de 14-0 atrás de 2 TDs de Mahomes; Kelce consegue 6 passes

Patrick Mahomes passou para 298 jardas e dois touchdowns, e o Chefes de Kansas City encerrou a seca de três jogos no segundo tempo para superar o Invasores de Las Vegas 31-17 no domingo.

Cidade de Kansas (8-3) perdeu por 14-0 no segundo quarto, mas empatou no intervalo e se afastou depois disso. Isaías Pacheco correu para dois touchdowns e Arroz Rashee pegou oito passes para 107 jardas e um TD.

Josh Jacobs correu para 110 jardas e um touchdown para o Invasores (5-7), encerrando uma sequência de 12 jogos em que o Chefes não permitiu um rusher de 100 jardas.

O NFLO atual campeão de corrida também quebrou 1.000 jardas na scrimmage nesta temporada para se tornar o único jogador a atingir essa marca a cada ano desde 2019. Ele se juntou ao Hall of Famer Marcus Allen como os únicos Raiders a conseguir isso em suas primeiras cinco temporadas.

Las Vegas‘ Aidan O’Connell passou para 248 jardas e um touchdown.

A defesa do Chiefs aparece novamente

O Chefes mantiveram 11 adversários consecutivos com 24 ou menos pontos, apenas três abaixo do recorde da equipe. Eles desligaram o Invasores no segundo tempo, mantendo-os a 113 jardas depois Las Vegas pegou 245 nos primeiros dois trimestres.

Cidade de Kansas estendeu sua seqüência de vitórias para seis jogos sobre os Raiders, e os Chiefs derrotaram seus AFC Oeste rival em 16 dos últimos 18 encontros.

Mais importante ainda para os Chiefs, eles se recuperaram de uma derrota por 21-17 na noite de segunda-feira para Filadélfiaa Super Bowl revanche em que vários recebedores perderam passes.

Esses recebedores fizeram um trabalho muito melhor contra Las Vegas, especialmente depois que os Chiefs caíram em uma diferença inicial de 14 pontos.

Os Raiders assumiram a liderança em um passe de 18 jardas de O’Connell para Jacob Meyers e uma corrida de 63 jardas por Jacó em que ele segura os braços rígidos Mike Edwards. Mas Las Vegas também deixou pontos no placar quando o técnico interino Antonio Pierce evitou ir em frente na quarta para 1 e Daniel Carlson perdeu um field goal de 30 jardas para a direita.

Kansas City respondeu com dois touchdowns curtos no segundo quarto para empatar o jogo e encerrar uma sequência de três períodos sem gols. Pacheco correu para uma pontuação de 1 jarda e Mahomes conectado com Justin Watson em um caça-tanques de 3 jardas 25 segundos antes do intervalo.

Os Chiefs tiveram uma vantagem de 21-14 para abrir o segundo tempo em outra corrida de touchdown de Pacheco de 1 jarda. Eles assumiram o controle total no início do quarto, quando Mahomes converteu um terceiro para 6 com um passe curto para Arrozque manobrou pela linha lateral esquerda para um touchdown de 39 jardas e uma vantagem de 28-17.

Lesões

Chefes: WR Mecole Hardman (polegar) e RB Jerick McKinnon (virilha) não jogou.

Invasores: DE Max Crosby (joelho) não treinou durante a semana e ficou em dúvida, mas começou. Ele tinha um saco. … LT Kolton Miller (ombro) jogado depois de perder os dois jogos anteriores. …S Marcus Epps (pescoço e ombro) saiu no segundo quarto, mas voltou no terceiro período.

A seguir

Chefes: No Baía Verde no domingo à noite.

Invasores: Las Vegas está desligado e retornará em 10 de dezembro para hospedar Minesota.