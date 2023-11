Chilli Beans CONTRATA mais de 50 PROFISSIONAIS pelo país

A Chilli Beans, companhia que é a maior rede especializada em óculos e acessórios da América Latina, está com ótimas opções de emprego disponíveis no momento. Dessa forma, com vagas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraíba, veja quais são os cargos:

Vendedor (a) de Loja – Balneário Camboriú – SC – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) Interno – Carapicuíba – SP – Venda Interna;

Vendedor (a) de Loja – Aeroporto Guarulhos – Guarulhos – SP – Atendimento;

Vendedor (a) de Loja – Parque Ibirapuera – São Paulo – SP – Atendimento;

Vendedor (a) de Loja – Uberlândia – MG – Atendimento;

Gerente Comercial – Carapicuíba – SP – Venda Interna;

Líder de Loja – Chilli Beans – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping: Gerenciar a loja e garantir o cumprimento das metas de vendas e faturamento. Liderar uma equipe de vendas, motivando e desenvolvendo os colaboradores;

Gerente de Ótica – São Paulo – SP – Administração Geral;

Assistente de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Líder de Loja – CELLAIRIS – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) Geral – Mogi das Cruzes – SP – Venda Interna;

Vendedor (a) de Loja – João Pessoa – PB – Lojas / Shopping;

Consultor (a) de Vendas – Contagem – MG – Venda Interna;

Gerente de Loja – São Paulo – SP e Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Chilli Beans

Falando um pouco mais sobre a empresa brasileira, vale frisar que a Chilli Beans é líder no segmento de óculos e acessórios. Além disso, tem o sonho de conquistar o mundo como uma marca internacional de acessórios. Hje, a empresa já está neste caminho, com pontos de venda nos EUA, Portugal, Kwuait, Colômbia, Peru, México, Tailândia e Bolívia.

Seu objetivo é fazer um produto com conceito de moda, mas acessível a todos os públicos, priorizando a qualidade dos materiais e o atendimento ao cliente.

Até por isso, se você está em busca de um trabalho descontraído e curte música, moda e arte, vale a pena tentar fazer parte da internacionalização de uma marca ousada, pulsante, dinâmica e democrática.

Confira alguns benefícios

Bônus por resultado;

Vale-transporte;

Comissões;

Premiações;

Possibilidade de crescimento e desenvolvimento profissional;

Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo.



Como se inscrever em uma das vagas?

Para tentar se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

