EUnuma reviravolta imprevista, o Filadélfia 76ers anunciaram sua decisão na segunda-feira de trocar seu craque, James Harden, para o Clippers de Los Angeles. A negociação envolve uma troca de escolhas de draft e jogadores selecionados do Tosquiadeiras‘reservas. Este comércio marca a terceira ocasião em que EndurecerA insatisfação de tem desempenhado um papel na instigação de um comércio. O 76ers tornaram-se os mais recentes de uma série de equipes a enfrentar os desafios de manter satisfeito o futuro membro do Hall da Fama.

O mundo do basquete estava repleto de opiniões, com muitos expressando suas opiniões sobre os méritos e as armadilhas do comércio. Entre os mais vocais estava NBA analista Chris Broussard de “Primeiras coisas primeiro” do FS1. No calor da discussão, Broussard fez um comentário polêmico sobre Endurecerinteligência, levando a uma reação visível do co-apresentador Kevin Wildes. Reconhecendo a gravidade de suas palavras, Broussard foi rápido em retirar sua declaração e emitiu um pedido de desculpas imediato. Ele também compartilhou uma história pessoal, mencionando uma perda recente em sua família devido a uma deficiência de desenvolvimento, esclarecendo as razões pelas quais ele lamentou profundamente sua escolha de palavras. Até o momento, não há nenhuma declaração oficial do FS1 sobre possíveis repercussões para Broussard.

Para onde vão os 76ers a partir daqui?

Voltando os holofotes para a quadra, os 76ers enfrentam agora o desafio de redefinir sua estratégia sem Endurecerque liderou notavelmente o NBA em assistências para a temporada 2022-23. Isso pode representar uma excelente oportunidade para Tyrese Maxey, o guarda combinado que mostrou os primeiros sinais de ser um formidável segundo em comando do MVP. Joel Embiid esta estação.

O Tosquiadeiraspor outro lado, acolhemos com satisfação um líder comprovado em Endurecer. Com Kawhi Leonard e Paul George já liderando sua equipe, o Tosquiadeiras estão preparados para ser um candidato ainda mais forte. EndurecerA adição de pode ser apenas a peça que faltava para um conjunto vencedor do campeonato.